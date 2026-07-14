/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À TROIS-PISTOLES/

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Trois-Pistoles invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de nouveaux logements sociaux et abordables à Trois-Pistoles. L'activité se déroulera le 14 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, du maire de Trois-Pistoles, M. Maurice Vaney, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 14 juillet, 8 h.

DATE : 14 juillet 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : Trois-Pistoles L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]