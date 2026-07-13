INVITATION AUX MÉDIAS : IMPORTANTE ANNONCE EN HABITATION DANS LA MRC DE TÉMISCOUATA

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une importante annonce en habitation dans la MRC de Témiscouata. L'activité se déroulera le 14 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, du préfet de la MRC de Témiscouata, M. Serge Pelletier, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 14 juillet, 12 h.

DATE : 14 juillet 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Témiscouata-sur-le-Lac L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]