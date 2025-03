Inauguration de 13 logements pour femmes victimes de violence conjugale à Sainte-Anne-des-Monts

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Anne-des-Monts et l'organisme Le Centre Louise-Amélie soulignaient aujourd'hui l'inauguration du Centre Louise-Amélie - 2e étape, qui offre 13 logements pour femmes et enfants subissant des violences conjugales post-séparation à Sainte-Anne-des-Monts. Ce projet représente un investissement de 11,8 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Il était accompagné par le maire de Saint-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes, ainsi que par la présidente et la directrice du Centre Louise-Amélie, Mmes Line Desgagnés et Monic Caron.

Le gouvernement du Québec a investi 2,8 M$ dans la réalisation de cette maison d'hébergement par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts contribue pour près de 70 000 $ au projet en plus d'accorder à l'organisme une exemption de taxes d'une durée de 35 ans.

Citations :

« En mai 2021, notre gouvernement s'est engagé à intervenir promptement et efficacement pour contrer la violence conjugale et les féminicides par le financement, entre autres, de maison d'hébergement de deuxième étape. La contribution de notre gouvernement à la réalisation de cette maison d'hébergement dans la MRC de la Haute-Gaspésie, permettra aux femmes victimes de violence et à leurs enfants d'avoir accès à un toit sécuritaire et d'obtenir le soutien et l'accompagnement nécessaires pour terminer leur démarche entreprise effectuer leur transition vers une nouvelle vie. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je salue le projet du Centre Louise-Amélie 2e étape, destiné aux femmes victimes de violence conjugale de la Haute-Gaspésie. Une réalisation qui vise à améliorer les conditions de vie tout en garantissant un accès à des logements adaptés et accessibles. Cette réalisation fait partie de l'engagement de notre gouvernement à répondre à des besoins diversifiés. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Félicitations à la direction du Centre Louise-Amélie et son équipe pour l'aboutissement de ce merveilleux projet communautaire dans notre ville. L'organisme est réputé pour donner au suivant dans la communauté et le prouve encore une fois avec la réalisation de ce projet! »

Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

« Les violences conjugales masculines ne prennent malheureusement pas fin avec la rupture d'ailleurs, plusieurs féminicides se produisent dans le cadre des violences post-séparation. Le développement d'un continuum de services s'est donc imposé, afin d'offrir aux femmes et à leurs enfants, un milieu de vie sécuritaire transitoire complémentaire aux services d'hébergement d'urgence. Le Centre Louise-Amélie est heureux que les engagements gouvernementaux aient permis sa mise en place et, à travers ce nouveau volet de service, d'être en mesure d'offrir un milieu de vie sécuritaire aux femmes et aux enfants qui sont sa raison d'être. »

Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie

Faits saillants :

Le Centre Louise-Amélie administre déjà une maison d'hébergement dite « de première étape » qui permet à une vingtaine de femmes de trouver rapidement un refuge pour mettre fin à une situation de violence conjugale ou familiale ;

La maison d'hébergement dite « de deuxième étape » permettra d'accueillir un maximum de 25 personnes dans l'une des différentes typologies logements offertes (studios jusqu'à 3 chambres à coucher) afin que les femmes puissent poursuivre, à leur rythme, leur démarche visant, entre autres, un retour vers une vie indépendante exempt de violence ;

Ce nouvel immeuble est complètement adapté pour les personnes à mobilité réduite ;

Des aires communes sont à la disposition des résidentes et de leurs enfants, des consultations individuelles et de groupes sont offertes ;

Au Québec, la moyenne de séjours dans ces centres est de 8 mois.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la, ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]