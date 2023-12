Inauguration de 126 logements sociaux et abordables pour des aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie à Saint-Jérôme

QUÉBEC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Saint-Jérôme sont fiers de souligner l'inauguration officielle du Manoir Station 7, un immeuble de 126 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes ou en légère perte d'autonomie à Saint-Jérôme. La construction de cet édifice, une initiative de l'organisme Manoir Station 7, représente un investissement de près de 32,7 millions de dollars.

Cet événement a eu lieu en présence de M. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de M. Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme et de M. Jean-Pierre Joubert, président de l'organisme Manoir Station 7.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), a contribué à ce projet en y versant plus de 16 millions de dollars, provenant de son programme AccèsLogis Québec, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a versé à l'organisme près de 2,9 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Pour sa part, la Ville de Saint-Jérôme a accordé un crédit de taxes de 2,9 millions de dollars pour la réalisation de ce projet.

L'immeuble de huit étages est situé près de plusieurs services, dont un centre communautaire destiné aux aînés, le Théâtre Gilles-Vigneault et la gare de Saint-Jérôme. En plus d'espaces communautaires, les locataires bénéficient d'une vue magnifique et d'un édifice à haute efficacité énergétique.

« Je suis fière de souligner l'apport important de notre gouvernement à cette création de 126 logements sociaux et abordables pour des aînés autonomes ou en en légère perte d'autonomie à Saint-Jérôme. L'aide financière de notre gouvernement a servi non seulement à construire ces logements, mais aussi à s'assurer qu'ils soient abordables pour leurs locataires. Je tiens à féliciter l'organisme et ses partenaires qui ont réalisé ce projet à des coûts raisonnables. Soyons fiers de constater que, grâce à ce travail collectif et à nos efforts constants en habitation, ce nouvel immeuble améliore grandement la qualité de vie de ses résidents. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, nous offrons de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au Canada, notamment ici, à Saint-Jérôme. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Préserver la santé de nos aînés en leur assurant un toit est un objectif primordial, voire essentiel, de notre gouvernement. Ce projet de logements abordables destinés à des personnes aînées autonomes ou en légère perte d'autonomie répond à un besoin important dans la région. Je suis très fière que mon gouvernement y ait contribué de façon significative. Cela démontre que nous faisons de l'habitation une priorité. Je félicite tous les partenaires de cette belle réalisation, dont le CISSS des Laurentides qui s'est allié dès le départ à cette initiative. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je me réjouis que les gouvernements aient été des partenaires impliqués dans ce projet mais aujourd'hui, nous sommes ici grâce à la persévérance de Monsieur Joubert et de son équipe. Ils ont toujours cru en leur vision et peuvent maintenant dire: mission accomplie! En plus de bénéficier de logements abordables, un tel cadre de vie permet à nos personnes aînées d'être au cœur de Saint-Jérôme, de s'impliquer dans leur milieu et de profiter d'agréables espaces communs pour socialiser. Le parcours n'a pas été de tout repos, mais il en aura valu la peine! »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de la Santé

« Dans le contexte de pénurie de logements que nous connaissons, on ne peut que se réjouir d'augmenter ainsi notre offre de logements sociaux et abordables sur notre territoire. Un tel projet permettra également à des personnes aînées de rester dans leur milieu, ici même à Saint-Jérôme. Voilà un bel exemple de collaboration entre tous les ordres de gouvernement et un organisme du milieu, le Manoir Station 7, pour en arriver à un projet porteur pour l'ensemble de notre communauté. »

Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

« Réaliser le projet de Manoir Station 7 aura été tout un défi pour l'équipe que nous avons maintenue pendant 10 ans. Mais grâce à la collaboration de tous, nous pouvons aujourd'hui être heureux que ces 126 logements soient habités par des personnes seules ou des couples de la région des Laurentides qui bénéficient d'un endroit de grande qualité à un prix abordable. Ces locataires profitent aussi d'une belle organisation pour leur offrir un milieu enrichissant et dynamique. Merci à tous. »

Jean-Pierre Joubert, président de l'organisme Manoir Station 7

Quelque 100 des 126 ménages de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,7 million de dollars, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Jérôme.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

