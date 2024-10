Inauguration de 12 logements sociaux et abordables destinés à des personnes vivant avec un problème de santé mentale à Québec

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec sont fiers d'avoir participé aujourd'hui à l'inauguration officielle de L'Étoile du Nord, un immeuble de l'organisme L'Amarrage abritant 12 logements sociaux et abordables destinés à des personnes ayant un problème de santé mentale à Québec. La construction de cet édifice a représenté un investissement de près de 4,9 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec, M. Jean-François Simard, député de Montmorency et président de la Commission des finances publiques, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de Mme Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district de Louis-XIV et membre du comité exécutif à la Ville de Québec, et de Mme Karine Bérubé, directrice générale de L'Amarrage.

Le gouvernement du Québec a contribué à ce projet, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), pour un montant de près de 1,9 M$, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a accordé plus de 1,3 M$ en vertu de la Deuxième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Pour sa part, la Ville de Québec y a versé près de 300 000 $.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Deuxième entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fière de souligner l'apport de notre gouvernement à ces logements sociaux et abordables qui encouragent l'inclusion. Ce nouvel immeuble, fruit d'un travail collectif et de nos efforts constants en habitation, améliore grandement la qualité de vie de ses résidents. Nous allons continuer de travailler sur tous les fronts et toutes les solutions afin que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Par ses investissements dans le logement, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Québec, et partout au pays. L'inauguration d'aujourd'hui contribuera à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Québécois et Québécoises, vivant avec une problématique de santé mentale, puissent avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec

« Si tous les ménages subissent les effets de la crise du logement, ce sont malheureusement les plus vulnérables qui écopent le plus. Les besoins sont parfois financiers, parfois en lien avec des situations de handicap physique ou mental. L'Étoile du Nord, avec ses 12 nouveaux logements qui accueilleront une clientèle adulte en démarche de réintégration sociale, est doublement remarquable à cet égard et nous félicitons l'équipe de L'Amarrage pour son excellent travail. Comme nous nous y sommes engagés par le biais de notre plan d'action accéléré en habitation, nous continuerons à fournir des efforts constants pour que d'autres projets de ce genre voient le jour. »

Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale du district de Louis-XIV et membre du comité exécutif à la Ville de Québec

« L'Amarrage héberge et accompagne depuis près de 50 ans des personnes ayant des défis de santé mentale. Leur offrir un espace de répit stable et sécuritaire, à faible coût, est essentiel à leur reprise du pouvoir d'agir. L'équipe se réjouit de ce milieu de vie qui vient d'être créé et observe quotidiennement ses bienfaits sur les personnes qui le fréquentent et l'habitent. Encourageons des projets similaires pour répondre à la forte demande. »

Karine Bérubé, directrice générale de L'Amarrage

Fait saillant :

Tous les locataires de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 206 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]