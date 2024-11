Inauguration de 101 logements sociaux et abordables à Lévis

LÉVIS, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Lévis ont souligné aujourd'hui la réalisation récente des projets d'habitation Maison Le Passage et Cap-Samson, qui totalisent 101 logements sociaux et abordables destinés à différentes clientèles à Lévis. Ces deux projets sont une initiative de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Lévis et représentent des investissements de près de 33,5 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France Hélène Duranceau, de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, et de la présidente de l'OMH de Lévis, Mme France Morneau Boivin.

Maison Le Passage

Située sur la rue J.-B.-Michaud, la Maison Le Passage abrite 59 logements sociaux et abordables en plus d'accueillir, au rez-de-chaussée, les bureaux de l'OMH de Lévis. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 20,3 M$.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a contribué au projet pour plus de 7,8 M$ et garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'OMH de Lévis. Le gouvernement du Canada y a participé à hauteur de 100 000 $ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Lévis verse pour sa part une contribution financière de 3,5 M$, dont près de 1 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Cap-Samson

Situé dans le secteur Saint-Romuald, au coin de la rue d'Anticosti et du boulevard Guillaume-Couture, l'immeuble Cap-Samson abrite 42 logements sociaux et abordables avec espaces communautaires au rez-de-chaussée. Il s'agit d'un investissement de près de 13,2 M$.

La SHQ a alloué plus de 6,7 M$ au projet en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'OMH de Lévis. Le gouvernement du Canada a versé un montant de 100 000 $ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Lévis a accordé au projet plus de 2,7 M$, dont près de 710 000 $ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Voilà un bel exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permet à des personnes qui cherchaient un logis de bénéficier d'un logement abordable. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis fier de voir ces deux projets de logements sociaux se concrétiser à Lévis. Cet investissement de 14,5 M$, accordé via la Société d'habitation du Québec, témoigne de l'engagement ferme de notre gouvernement à répondre aux besoins réels des gens de Lévis en matière de logement. En offrant des solutions concrètes et accessibles, nous faisons un pas important vers un avenir où chacun pourra bénéficier d'un toit abordable et sécuritaire. C'est ainsi que nous contribuons à améliorer la qualité de vie de notre communauté lévisienne. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le Canada est confronté à une crise du logement sans précédent qui a des répercussions sur les vies et les communautés dans tout le pays. Pour résoudre ce problème, le gouvernement fédéral utilise tous les outils à sa disposition. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de la façon dont nous collaborons avec les acteurs fédéraux, provinciaux et municipaux pour offrir des options de logement abordable aux Québécoises et Québécois. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« En 2021, nous avons mis en place notre Stratégie de développement du logement social et abordable touchant l'habitation et les milieux de vie. Les projets inaugurés aujourd'hui s'inscrivent dans notre volonté d'offrir des logements adaptés aux besoins de notre population et d'offrir à chacun un environnement sain et propice à une vie épanouie. Je tiens à remercier les gouvernements provincial et fédéral pour leur participation financière à la concrétisation des 101 logements sociaux et abordables. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« L'OMH de Lévis est vraiment très fier de mettre à la disposition des Lévisiennes et Lévisiens à faible et moyen revenu des logements sociaux de qualité bien intégrés dans le tissu urbain de la municipalité. Tout a été fait pour que les gens qui y habiteront y trouvent de beaux et grands espaces qui leur permettront de s'épanouir et de vivre heureux et en sécurité. Merci à la Ville de Lévis et au GRT Nouvel Habitat, nos proches collaborateurs, de même qu'aux professionnels qui ont collaboré à la réalisation de ces projets majeurs. »

France Morneau Boivin, présidente de l'Office municipal d'habitation de Lévis

Faits saillants :

Jusqu'à 52 des 59 ménages de la Maison Le Passage et 37 des 42 ménages de l'immeuble Cap-Samson ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant plus de 1,5 M$, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Lévis.

L'OMH de Lévis gère un parc de 1 401 logements répartis dans 69 immeubles.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]