Inauguration de 100 logements sociaux et abordables à Blainville

BLAINVILLE, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Blainville et l'organisme Habitations Rive Gauche ont pris part aujourd'hui à l'inauguration officielle des Habitations Rive Gauche - Blainville, un immeuble abritant 100 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des personnes seules, des jeunes mères vulnérables et des aînés en légère perte d'autonomie à Blainville. Ce projet représente des investissements de plus de 40,3 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Blainville, M. Mario Laframboise, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la mairesse de Blainville, Mme Liza Poulin, et de la présidente d'Habitations Rive Gauche, Mme Danielle Bilodeau.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise près de 16,2 M$, dont près de 14,6 M$ proviennent du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par Habitations Rive Gauche. La Ville de Blainville a pour sa part ajouté plus de 6,2 M$ à ces contributions.

« Il y a un an, nous annoncions ce projet, qui est maintenant devenu réalité grâce au nouveau Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec. Je remercie tous les partenaires qui ont collaboré à sa réalisation, car la clef du succès, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fier de voir ce projet de logements sociaux et abordables se réaliser à Blainville. Cet investissement de notre gouvernement témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins des différentes clientèles ayant des besoins particuliers. Je félicite l'organisme Habitations Rive Gauche pour l'initiative de ce projet, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y ont contribué. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Grâce à ce projet, des centaines de personnes en situation de précarité emménageront bientôt dans un nouveau milieu de vie. Elles trouveront à Blainville un accueil chaleureux, de la solidarité et un environnement sécuritaire. Merci à Habitations Rive Gauche et à tous les partenaires pour cette belle réalisation! »

Liza Poulin, mairesse de Blainville

« Nous soulignons aujourd'hui l'aboutissement d'une initiative citoyenne pour le logement abordable à Blainville. C'est le deuxième projet immobilier que nous réalisons avec le groupe Habitations Rive Gauche. Je tiens à saluer l'engagement sans faille de ses membres en faveur du logement communautaire pour créer des milieux de vie solidaires et inclusifs. Nous sommes très fiers de les accompagner dans la réalisation de leur mission. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Nous sommes très fiers d'inaugurer ce projet de 100 logements abordables à Blainville. Ce succès est le résultat des efforts conjoints des administrateurs, citoyens, bénévoles, collaborateurs et tous nos partenaires du milieu. Nous accueillerons nos premiers locataires dans quelques jours et espérons qu'ils se sentent chez eux dans un logement neuf, adéquat, sécuritaire et accessible. Bravo et merci à toutes les personnes qui nous ont aidé dans la réalisation des Habitations Rive Gauche - Blainville! »

Danielle Bilodeau, présidente de l'organisme Habitations Rive Gauche

Faits saillants :

Jusqu'à 37 des 100 ménages de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle totalisant plus de 620 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Blainville .

. Habitations Rive Gauche est un OBNL d'habitation dont la mission est de contribuer au développement de logements abordables ou communautaires.

La supervision des sept logements destinés à de jeunes mères vulnérables avec leurs enfants est effectuée par le Centre Marie Eve, un organisme qui, depuis 1982, offre accueil et soutien pendant la grossesse et au cours des deux premières années suivant la naissance.

