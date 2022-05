Inauguration d'une sculpture rendant hommage à la Première Nation des Mississaugas de Credit à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Baptisé Maanjidowin: The Gathering (« La réunion ») , ce monument mesurant plus de 16 pieds de long représente trois pêcheuses mythiques - Mukwa-Kwe (l'Ourse), Nigig-Kwe (la Loutre) et Migizi-Kwe (l'Aigle) - venues pêcher dans les îles et estuaires qui bordent la rive torontoise du lac Ontario. Sur le canot dans lequel les pêcheuses sont assises figurent des mots et symboles importants pour les Mississaugas de Credit. Citons par exemple la roue de médecine, les Sept Enseignements des Aînés (des lignes directrices correspondant aux fondements moraux et culturels de la vie), ou encore une poésie de l'actuel gimaa (« chef ») R. Stacey Laforme. Comme l'indiquent les tatouages visibles sur leurs bras, les créatures représentées sont toutes de sexe féminin, car les femmes jouaient un rôle central en tant que gardiennes des traditions se rattachant à l'eau.

La sculpture attendra les visiteurs et résidents de la ville sur le quai massif sud surplombant le chenal Ouest. L'œuvre a été réalisée par l'artiste David M. General avec l'aide d'artisans locaux, parmi lesquels deux entreprises ontariennes : Artcast Inc. (moulages de bronze), de Georgetown, et HGH Granite (granite et services de taille sur mesure), de Dundas.

« Au nom de la Première Nation des Mississaugas de Credit, je tiens à dire chi-miigwech (un grand merci) à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto et bien sûr à PortsToronto pour leur implication dans ce projet, mais aussi à l'artiste David General, qui a magnifiquement illustré une page de notre histoire avec Maanjidowin: The Gathering. Il était pertinent d'installer cette sculpture à l'Aéroport Billy Bishop, car elle contribuera à la conscientisation des visiteurs de passage à Toronto et invitera les résidents rentrant chez eux à réfléchir à l'histoire du lieu où ils vivent. Il s'agit d'une étape extrêmement importante du processus de prise de conscience du lien profond qui nous unit tous à notre Terre mère. »

Gimaa (« chef ») R. Stacey Laforme

Première Nation des Mississaugas de Credit

« L'Aéroport Billy Bishop est un point de passage important pour les résidents de la ville comme pour les visiteurs, et je me réjouis à l'idée que les voyageurs transitant par l'Aéroport et les habitants de l'agglomération voisine pourront admirer cette nouvelle sculpture et tirer des enseignements de l'important symbole qu'elle représente. Les Mississaugas de Credit ont un riche passé, une histoire en grande partie façonnée par leur vie le long des rives du havre de Toronto et des cours d'eau de la région, et il est important que des organisations comme PortsToronto et l'Aéroport Billy Bishop rendent compte de ce passé vivant ainsi que des perspectives prometteuses qui se dessinent à court et moyen terme. Je me réjouis également que cette œuvre majeure fasse partie intégrante d'ArtworxTO, un programme que j'ai défendu pour faire en sorte que nous soutenions les artistes de notre ville tout en rendant l'art aussi accessible que possible. Maanjidowin: The Gathering est une sculpture qui illustre parfaitement les enjeux de ce programme et démontre la nécessité de déployer des efforts constants pour assurer la représentation de la diversité et la communauté à travers l'art des lieux publics. »

- l'honorable John Tory, maire de Toronto

"Maanjidowin: The Gathering est une œuvre d'art représentant les relations que les communautés et nations autochtones entretiennent avec la terre, l'eau et le ciel. Ces relations établies par le Créateur, tissées par nos ancêtres et entretenues par notre génération sont un héritage que nous transmettrons aux générations futures. Sur tous nos lieux de pêche, de chasse, de piégeage, de réunion et de campement, et partout où nous avons organisé des célébrations, rendu des hommages et évoqué des souvenirs, il y a Maanjidowin.

Les Mississaugas de Credit se sont longtemps partagé des territoires côtiers regorgeant de ressources, y compris un archipel du havre de Toronto. L'œuvre représente trois esprits pêchant dans des eaux généreuses depuis un canot sur lequel figurent les enseignements, l'orientation et le symbolisme qui guident l'exercice des responsabilités et droits inhérents. Les Mississaugas de Credit se sont appuyés sur ces indications pour développer leur mode de gouvernance, leur tissu économique, leur langue et leurs initiatives culturelles. Je remercie les Mississaugas de Credit et la Ville de Toronto pour cette mémoire que nous saurons perpétuer et honorer. Je tiens également à remercier l'Aéroport Billy Bishop et PortsToronto d'avoir œuvré pour la reconnaissance de ce passé et pris l'initiative de cet hommage et de ce rappel de l'histoire. Je suis fier d'avoir participé à la concrétisation de votre vision. »

David M. General, artiste

« Cette sculpture, dont la réalisation a pris plusieurs années, symbolise notre volonté de rappeler l'histoire des Mississaugas de Credit et l'existence qu'ils ont menée le long du rivage du lac Ontario dans la région de Toronto. PortsToronto et l'Aéroport Billy Bishop entretiennent depuis longtemps une relation fructueuse avec les Mississaugas de Credit, qu'ils ont consultés au sujet de nos importants projets d'aménagement et de protection de l'environnement. Ce fut un plaisir et un privilège que d'accompagner le processus de création de cette magnifique sculpture, puis de l'installer dans notre aéroport où elle sera à la fois source de plaisir et de réflexion pour nos passagers, notre personnel et notre communauté. »

Amanda Walton, présidente du conseil d'administration de PortsToronto,

l'organisation qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

À propos des Mississaugas de Credit (site en anglais)

La Première Nation des Mississaugas de Credit (Mazina'iga-ziibing Misi-zaagiwininiwag en Ojibwé, ce qui signifie « le peuple Mississauga à la rivière Credit ») est une Première Nation d'Ojibwés de Mississauga établis près de Brantford, dans le Centre-sud ontarien, au Canada. En avril 2015, cette Première Nation comptait une population inscrite de 2 330 personnes, parmi lesquelles 850 vivaient sur sa réserve. Elle gère la parcelle de 2 392,6 hectares de la réserve autochtone 40A de New Credit, parcelle connue sous le nom de Réserve 40B et située non loin de Hagersville, en Ontario. Cette réserve se trouve près du territoire des Six nations de la rivière Grand, dans la région de Brantford.

À propos de l'artiste David M. General

Artiste accompli, conférencier et dirigeant communautaire, David M. General développe son style de sculpture distinctif depuis 1975. Il est connu pour ce style s'inspirant à la fois des conceptions autochtones et de l'esthétique moderniste, et pour sa préférence pour les grands blocs de matériaux traditionnels comme le granite, le bronze et le bois de feuillus indigènes et exotiques. M. General exerce à l'heure actuelle plusieurs fonctions consultatives, notamment en tant que membre du conseil d'administration de la Collection McMichael d'art canadien, membre du comité consultatif autochtone du Conseil des arts du Canada, membre du conseil d'administration du Conseil des arts de l'Ontario, et mentor/conseiller autochtone à l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario. Il est l'auteur de nombreuses œuvres, qui ont notamment été exposées dans des institutions canadiennes et européennes. Cliquez ici pour en savoir plus (document en anglais).

ArtworxTO : l'année de l'art public à Toronto 2021-2022 est une initiative visant à mettre en valeur l'exceptionnelle collection d'art public de Toronto et à célébrer la créativité de la communauté à qui l'on doit cette richesse. Dans le cadre d'une étroite collaboration avec des organismes artistiques torontois et des artistes, la Ville de Toronto met en place de grands projets de développement de l'art public sur tout son territoire et passe des commandes d'œuvres en conséquence, sur une période courant de l'automne 2021 à l'automne 2022. En soutenant les artistes de la région et la création de nouvelles œuvres reflétant la diversité de Toronto, ArtworxTO offre aux Torontoises et Torontois davantage d'occasions d'intégrer l'art dans leur quotidien. Profitez donc de cette année pour explorer votre ville et découvrir partout la créativité de sa communauté artistique. Pour tout savoir à ce sujet, rendez-vous à l'adresse artworxTO.ca (site en anglais).

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables et a investi depuis 2009 plus de 12 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut chaque année et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers.

