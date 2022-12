EDMONTON, AB, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Un nouvel établissement avec services de soutien dans le sud d'Edmonton offre maintenant des logements sûrs et stables à personnes qui ont déjà été en situation d'itinérance.

Ville d'Edmonton (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

Depuis la fin de l'été, The Mustard Seed Prairie Manor accueille graduellement des résidents et résidentes, et deux tiers des logements sont maintenant occupés. Il s'agit de l'un des huit ensembles d'habitation financés par le gouvernement du Canada et la Ville d'Edmonton dans le cadre des premières phases de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), un programme national de logement visant à créer des logements pour les personnes vulnérables au Canada.

Par l'entremise de l'ICRL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement a fourni 9,2 millions de dollars et la Ville a fourni 1,7 million de dollars pour rénover un ancien hôtel à Strathcona Junction et le convertir en 85 logements autonomes avec services de soutien. L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement. Elle vise à répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables au Canada grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables partout au pays.

« Alors que le froid s'installe, le Prairie Manor continue d'accueillir des personnes qui auraient de la difficulté à se trouver un toit cet hiver, a déclaré le maire Amarjeet Sohi. Cet ensemble d'habitation s'appuie sur les efforts que déploie depuis longtemps The Mustard Seed pour éliminer l'itinérance, réduire la pauvreté et aider la population d'Edmonton à répondre à ses besoins de base. »

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable, a déclaré Ahmed Hussen, ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion. Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement offre rapidement des logements abordables aux Canadiens et aux Canadiennes qui en ont le plus besoin. À Edmonton, les personnes qui seraient autrement à risque ont maintenant un logement au Mustard Seed Prairie Manor. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. »

« L'inauguration d'aujourd'hui, rendue possible grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, permettra d'apporter une aide bien nécessaire à de nombreuses personnes parmi les plus vulnérables de la ville, a déclaré Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre. Ces 85 logements sont plus qu'un endroit sûr et abordable où habiter. Ils deviendront un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure pour les gens qui les occuperont. »

Les locataires des logements avec services de soutien signent un bail, paient un loyer et vivent dans un appartement qui peut être meublé et décoré à leur guise, tout en recevant un soutien adapté à leurs besoins. Du personnel est sur place 24 heures sur 24 et les locataires reçoivent un éventail de services par le biais de consultations et de visites.

Les autres locataires emménageront sur un étage réservé aux femmes et sur un autre étage spécialement conçu pour être un milieu de vie exempt de drogues et d'alcool. Le Prairie Manor comprend 49 logements pour les Autochtones et 10 autres logements pour les personnes d'Edmonton qui ont déjà été en situation d'itinérance ou à risque élevé de s'y retrouver.

« L'organisme The Mustard Seed est très reconnaissant d'avoir l'occasion de créer un espace où les personnes qui ont déjà été en situation d'itinérance peuvent trouver du réconfort et de la paix, a dit Katie Kitschke, directrice du logement, The Mustard Seed Edmonton. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais c'est avec fierté que nous y participons. »

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

