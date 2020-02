Inauguration d'un ensemble de logements pour les familles aux prises avec des handicaps à Saskatoon

SASKATOON, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que la Ville de Saskatoon et SaskNative Rentals Inc. (SNR) ont officiellement inauguré un nouvel ensemble de logements locatifs abordables pour six familles ayant besoin d'un logement sûr et confortable.

L'ensemble comprend trois maisons jumelées comptant au total six logements de deux et trois chambres dispersés sur le territoire de Saskatoon et conçus pour des familles ayant d'un à trois enfants. Les logements sont conçus pour favoriser l'indépendance et l'abordabilité et sont entièrement accessibles aux personnes ayant un degré de mobilité variable.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon, et Toby Esterby, directeur général de SaskNative Rentals Inc., en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Les personnes et les familles vivant avec un handicap ont des besoins uniques qui sont souvent mal desservis par le marché. La stratégie nationale du logement accorde la priorité aux personnes et à leurs familles qui vivent avec un handicap, afin de contribuer à la création de communautés plus fortes et plus inclusives. Grâce à l'investissement de notre gouvernement à Saskatoon, six familles ont maintenant accès à un logement sûr et abordable, ce qui aura certainement un impact positif sur leur vie. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« En collaboration avec SaskNative Rentals et d'autres partenaires clés, nous sommes heureux d'aider six familles aux prises avec des handicaps à trouver un logement qui répond à leurs besoins uniques à Saskatoon. Notre gouvernement est déterminé à bâtir une Saskatchewan inclusive, et le logement est une étape très importante pour faire en sorte que les personnes handicapées aient des chances égales de participer à la société. Félicitations à tous ceux qui ont participé à la création de ces logements et, surtout, aux familles qui y vivront. » - L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

« Un logement abordable et accessible est essentiel pour créer une communauté sûre et un bien-être solide. Le logement constitue la base d'une bonne qualité de vie pour les familles et les communautés, et les retombées de cet investissement iront bien au-delà des six familles dont les maisons ont été construites. Je tiens à remercier SaskNative Rentals et nos partenaires provinciaux et fédéraux pour avoir mené à bien ce projet et avoir contribué à changer la vie des personnes vivant avec un handicap. » - Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon

« SaskNative Rentals et notre entreprise principale, Camponi Housing Corporation, sont très fiers d'accueillir aujourd'hui six familles dans leur nouveau logement. Trouver un logement abordable est difficile pour de nombreuses familles à Saskatoon, et constitue un défi exceptionnel pour les familles qui ont besoin d'un logement accessible. Nous sommes très fiers des maisons que nous avons construites. Elles sont parmi les plus beaux exemples de logements accessibles dans notre ville. Conçues à la fois pour les personnes souffrant de divers handicaps et pour les familles valides, ces propriétés nous permettront d'offrir un logement à un loyer abordable pour les décennies à venir. Bravo à nos partenaires et à notre équipe, et surtout, bienvenue dans nos familles. »

- Toby Esterby, directeur général, SaskNative Rentals Inc.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, investissent conjointement 837 000 $ dans ce projet dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, investissent conjointement 837 000 $ dans ce projet dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra de créer 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra de créer 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie sur le logement, de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de la Stratégie concernant les personnes handicapées de la Saskatchewan . Les priorités comprennent notamment l'accroissement de l'offre de logements, l'amélioration de leur abordabilité, ainsi que le soutien aux personnes seules et aux familles qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement.

. Les priorités comprennent notamment l'accroissement de l'offre de logements, l'amélioration de leur abordabilité, ainsi que le soutien aux personnes seules et aux familles qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement. Camponi Housing et sa société sœur, SaskNative Rentals, fournissent des logements locatifs à Saskatoon depuis 1980.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La SCHL et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

En vertu de l'entente, le logement est une grande priorité dans les efforts pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi 804 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 600 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Maya Dura, 819-654-7599, Adjointe principale en communications, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Calgary, 604-787-1787, [email protected]; Leya Moore, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, Regina, 306-787-3610, [email protected]

