Inauguration à Sherbrooke de 25 logements sociaux pour des personnes handicapées physiques

SHERBROOKE, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et de la mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle d'un immeuble de 25 logements sociaux, à Sherbrooke, destinés à des personnes handicapées physiques. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 4,5 M$.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a alloué près de 1,9 M$ à l'organisme initiateur du projet, Handi-Ressources, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ a aussi garanti le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Pour sa part, la Ville de Sherbrooke a accordé au projet près de 460 000$.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a de son côté octroyé 144 000$ récurrents sur une base annuelle à l'organisme pour l'embauche de personnel qui offrira des services socioprofessionels aux résidents.

L'immeuble abrite, entre autres, une salle à manger ainsi qu'un espace communautaire qui permet aux locataires d'y pratiquer différentes activités.

« Ces 25 nouveaux logements sociaux permettront à des personnes handicapées physiques adultes de tous les âges d'habiter un milieu de vie adapté à leurs conditions, sécuritaire, abordable, et près de leur communauté. Grâce à ce travail collectif et à nos efforts constants en habitation, ce nouvel immeuble améliore grandement la qualité de vie de ses résidents. Je félicite Handi-Ressources et leurs partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont mis sur pied ce projet. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Ce nouvel immeuble était attendu et permettra à des personnes vivant avec un handicap physique d'avoir un chez-soi qui convienne à leur réalité. Il était important pour notre ministère de contribuer financièrement au projet, car au-delà du bâti, des services socioprofessionnels seront offerts. Je tiens à remercier les dirigeants de Handi-Ressources et leurs partenaires pour le travail exceptionnel réalisé dans ce projet qui répond aux demandes de la communauté. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je souhaite offrir toute ma reconnaissance aux responsables de l'organisme Handi-Ressources qui ont imaginé ce projet d'envergure qui répond à un besoin important. Ce projet rayonne non seulement à Sherbrooke, mais aussi dans toute la grande région de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Sherbrooke a connu une forte croissance de sa population et cette croissance a mis une pression importante sur le secteur du logement. C'est très difficile pour une personne vivant avec un handicap physique de trouver un logement adapté et abordable. Je me réjouis donc de l'appui du gouvernement du Québec pour ce formidable projet mis de l'avant par Handi-Ressources. »

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Je suis impliqué dans ce projet depuis sa naissance et je peux affirmer aujourd'hui qu'il n'aurait jamais été possible de le réaliser sans l'aide exceptionnelle du gouvernement du Québec et, surtout, de toute l'équipe de professionnels et de bénévoles qui ont oeuvré à son aboutissement. Les obstacles ont été nombreux et, malgré les vents contraires, toute cette brigade de personnages déterminés a su performer collectivement en mode solution. Aucun défi ne pouvait les arrêter. »

Serge Vaillancourt, président du conseil d'administration de Handi-Ressources

Rappelons que lors de la dernière campagne électorale, le gouvernement s'est engagé à construire 11 700 unités de logements locatifs abordables et sociaux dans le prochain mandat. L'Habitation fait partie des priorités du gouvernement et l'annonce d'aujourd'hui en est une belle illustration.

Tous les locataires de l'immeuble peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 430 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke .

. Parmi les autres donateurs au projet, notons les contributions de 45 000$ de la Fondation D'Amours et de 30 305$ de la Fondation Martin-Matte.

Handi-Ressources a été créé par l'organisme Handi Apte qui a pour mission de travailler au maintien à domicile des personnes handicapées physiques et de favoriser leur participation sociale afin d'améliorer leur qualité de vie.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

