Inauguration à Drummondville de 23 logements sociaux et abordables pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Drummondville ont participé aujourd'hui à l'inauguration officielle du projet d'habitation Îlot de solidarité qui abrite 23 logements sociaux et abordables destinés à des personnes ayant un problème de santé mentale à Drummondville. Ce projet, une initiative de l'organisme Ensoleilvent, représente des investissements totalisant près de 8 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne et du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation. La députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Mme Élisabeth Brière, la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste, Mme Jacinthe Dorr, directrice adjointe de l'organisme Ensoleilvent, et M. David Bélanger, directeur général de l'Office d'habitation Drummond, ont également pris part à l'annonce.

Le gouvernement du Québec a versé au total près de 3,4 M$ dans ce chantier, dont 3 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ) par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 3,4M $ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Drummondville y contribue pour sa part avec une aide financière de plus de 1,1 M$, dont près de 400 000 $ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Les personnes qui sont confrontées à des problèmes de santé mentale pour eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un proche ont besoin de soutien. Et parfois, ce soutien passe par un milieu de vie aidant et propice à la guérison. En bénéficiant d'un endroit abordable pour se loger et d'un accompagnement adéquat, ces personnes pourront à nouveau réaliser leur plein potentiel et contribuer au dynamisme de leur communauté. Notre gouvernement est fier de pouvoir faire cette différence dans la vie de ces gens. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi je suis très heureuse de soutenir ce merveilleux projet à Drummondville qui offre aux nouveaux locataires des logements abordables et inclusifs dans la collectivité où ils se sentent chez eux. La réalisation de ce projet témoigne de la résilience de notre communauté et constitue un autre bel exemple de l'Initiative pour la création rapide de logements. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le travail réalisé par l'organisme Ensoleilvent mérite d'être souligné dans l'ensemble de la région du Centre-du-Québec. La création de ces 23 logements sociaux et abordables destinés à des personnes vivant avec un problème de santé mentale à Drummondville vient répondre à un besoin important. Il était impératif que notre gouvernement y contribue. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, député de Johnson et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Félicitations à l'ensemble des partenaires pour le travail réalisé dans ce projet. Il est crucial d'offrir des logements adaptés aux personnes ayant des besoins spécifiques. En soutenant la construction de logements, nous répondons à des besoins fondamentaux, améliorons la qualité de vie et contribuons au renforcement des communautés. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Depuis bientôt 40 ans, l'organisme Ensoleilvent offre une gamme de services aux personnes vivant des situations difficiles. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui œuvrent au sein de cet organisme et je les remercie d'avoir lancé ce projet d'habitation avec leurs partenaires. Ce projet fera une réelle différence sur le terrain. Je me réjouis des investissements faits par notre gouvernement dans ce projet. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et président de la Commission de l'aménagement du territoire

« Avec ces 23 logements, nous adressons deux enjeux très importants: offrir un toit à toutes et à tous, et réunir des conditions de logement décentes et abordables pour les personnes vivant une problématique de santé mentale. C'est donc un sentiment de très grande satisfaction de participer à l'inauguration de l'Îlot de solidarité. Ce projet est un succès, et je tiens à souligner sa parfaite intégration dans le secteur résidentiel de Saint-Charles. Un bel exemple d'accueil et de mixité où toutes et tous sont gagnants. »

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé, avec nos partenaires, ce projet de 23 logements qui émane d'une démarche de solidarité de certains de nos membres. Un rêve, d'une initiative à la réalité, ce n'est pas peut dire. »

Jacinthe Dorr, directrice adjointe de l'organisme Ensoleilvent

« Ce projet rend accessible et abordable des logements pour les clientèles plus marginalisées de notre société. L'Office d'habitation Drummond est fier de contribuer à sa réussite en assurant la gestion immobilière et financière de l'immeuble. »

David Bélanger, directeur général Office d'habitation Drummond

Tous les locataires de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant près de 400 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Drummondville .

. Créé en 1984, Ensoleilvent est un organisme communautaire autonome à but non lucratif qui offre de l'hébergement de dépannage et du soutien aux personnes vivant des situations de précarité sur le plan de leurs conditions de vie ou, d'hébergement, ou des situations d'itinérance. Son principal objectif est de ramener les personnes vers un logement autonome.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

