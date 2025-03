MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse marquant une étape stratégique dans le développement des communications quantiques au Québec et au Canada et à l'échelle mondiale.

Qui :



François Borrelli, président-directeur général de Numana.

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre responsable du Développement économique régional, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Jeffrey Maddox , Président Nokia Canada

, Président Lisa Napolitano , vice-présidente et directrice générale Honeywell Aerospace Technologies

Les salutations d'usage seront faites par des dirigeants des entreprises partenaires et collaboratrices, Bell, TELUS et Ciena.

Quand : lundi 24 mars de 9 h à 10 h

De 10 h 15 h à 15 h - Suite à cette conférence de presse, nous proposerons des présentations techniques et des ateliers auxquels les médias seront invités.

Où : Montréal

À propos de Numana

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenantes et intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez : https://numana.tech/.

