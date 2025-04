Implication soutenue des membres dans la gouvernance de la CSF : plusieurs postes au conseil d'administration en élection

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - La vitalité d'un organisme d'autoréglementation repose sur l'engagement actif de ses membres. À la Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou « la CSF »), cette implication se traduit par une forte participation aux élections du conseil d'administration (CA), un levier essentiel pour orienter les décisions stratégiques de l'organisation. En encadrant et en soutenant les professionnels des services financiers, la CSF remplit sa mission première : assurer la protection du public. Cette année encore, de nombreux membres démontrent leur volonté de jouer un rôle clé dans la gouvernance de leur profession.

Administrateur élu par l'assemblée générale annuelle

Lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) du 8 mai à Trois-Rivières, les délégués éliront un administrateur, comme prévu tous les trois ans. Ce poste a suscité un vif intérêt, avec six membres ayant posé leur candidature. Ces candidats sont : Tona Cantu, François Faucher, Sami Filali, Mohamed Jelassi, François Lanouette et Alain C. Roy. Le curriculum vitae des candidats est d'ores et déjà disponible sur le site web de la CSF.

Administrateurs élus parmi les membres en assurance de personnes, en courtage en épargne collective et en assurance collective de personnes

Il est actuellement possible de poser sa candidature comme administrateur pour l'un des trois postes suivants : un poste élu par les membres en assurance de personnes, un poste parmi les membres en courtage en épargne collective et un dernier poste en assurance collective de personnes. La durée du mandat est de trois ans.

Les membres de ces disciplines ont jusqu'au 10 avril à 16 h 30 pour poser leur candidature. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site de la CSF. Le scrutin se déroulera électroniquement et les membres concernés recevront un message expliquant les modalités de vote dans leur discipline.

Une gouvernance représentative et engagée

La CSF est régie par un conseil d'administration composé de huit administrateurs élus parmi ses membres (deux en assurance de personnes, deux en épargne collective, un en courtage en plans de bourses d'études, un en assurance collective de personnes, un en planification financière et un membre élu par l'assemblée des membres) et de cinq administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances du Québec. Ce modèle procure à la CSF la compétence, l'expertise et l'indépendance requises pour mener à bien sa mission de protection du public. Désignés selon leur profil de compétences et d'après des critères précis, les administrateurs contribuent au bon fonctionnement de la Chambre et sont en mesure de prendre position sur les questions pouvant avoir une incidence sur l'exercice de la profession et sur la protection des consommateurs de produits et services financiers.

