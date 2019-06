Implantation d'un guichet de services pour faciliter l'accès aux données aux fins de recherche

QUÉBEC, le 17 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de la statistique du Québec annonce aujourd'hui l'ouverture d'un guichet de services pour simplifier et améliorer l'accès aux données détenues par les ministères et organismes du gouvernement pour les chercheurs associés à un organisme public. Cette mesure s'inscrit dans la volonté du gouvernement de créer un environnement favorable à la recherche scientifique au Québec, tenant compte du fait que ces données présentent un grand potentiel scientifique et économique.

Auparavant, un chercheur voulant avoir accès à un fichier de recherche des ministères et organismes devait présenter des demandes d'accès qui étaient analysées par chacune de ces entités. Grâce au guichet de services, le chercheur n'a maintenant qu'à formuler qu'une seule demande.

Initialement, le guichet donnera accès à des données du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Régie de l'assurance maladie du Québec ainsi qu'à des données d'enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec. Il s'agit d'une première étape d'importance dans l'amélioration de l'accès aux données. Par la suite, l'Institut bonifiera l'offre de services du guichet notamment par l'ajout de banques de données provenant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de Revenu Québec.

Pourquoi améliorer l'accès des chercheurs aux données des ministères et organismes du gouvernement?

Dans le cadre de la gestion de leurs programmes et de la prestation de services aux citoyens, les ministères et organismes du gouvernement du Québec détiennent d'importantes informations. La richesse de ces données peut être mise en valeur par les chercheurs afin de faire avancer les connaissances scientifiques.

Par exemple, les données détenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance maladie du Québec pourront permettre des avancées qui bénéficieront aux patients et profiteront à l'ensemble de la société.

Comment la confidentialité des données sera-t-elle assurée?

La protection des renseignements confidentiels restera au cœur de cette démarche. Les données rendues accessibles aux chercheurs resteront protégées par l'infrastructure hautement sécurisée de l'Institut de la statistique du Québec, du dépôt de la demande jusqu'à la production des résultats.

La Commission d'accès à l'information continuera à exercer le rôle de surveillance que lui attribue la loi dans le cadre du processus d'accès aux données, incluant l'autorisation préalable à la communication des renseignements personnels.

Par ailleurs, l'accès aux données est autorisé uniquement à des fins de recherche et de production scientifique. Les chercheurs doivent signer une entente de confidentialité et s'engager à respecter les exigences gouvernementales en matière d'éthique, de confidentialité, de protection des renseignements personnels et de sécurité de l'information.

Un guichet de services au bénéfice de la recherche scientifique

Les chercheurs bénéficieront d'un accompagnement de l'Institut de la statistique du Québec pour préparer leur demande et identifier les données qui répondent à leurs objectifs de recherche. L'Institut offrira également ses services spécialisés en matière d'appariement des données lors de la préparation du fichier de recherche qui sera mis à la disposition des chercheurs dans les centres d'accès aux données de recherche (CADRISQ) ou par un accès à distance sécurisé.

Par ailleurs, le budget de mars 2019 prévoit la mise sur pied de nouveaux CADRISQ, notamment à Sherbrooke et à Montréal.

Pour en savoir plus, visitez le site Web du guichet de services au stat.gouv.qc.ca/recherche.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

