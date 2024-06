Des substances cancérigènes connues figurent sur la liste des ingrédients autorisés des produits de vapotage.

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) avertit une fois de plus Santé Canada que la liste des additifs autorisés destinés aux produits de vapotage comprend des ingrédients dangereux, tels que décrits dans le projet de décret modifiant les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (arômes).

« Nous avons fait part de nos préoccupations concernant la liste des additifs autorisés dans le cadre de notre soumission à Santé Canada et lors de réunions, mais nous craignons que nos avertissements soient passés inaperçus, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires. Pour parler franchement, la liste contient une substance connue susceptible d'être à l'origine du cancer. »

Plusieurs ingrédients figurant sur la liste des ingrédients autorisés en vertu de la proposition d'interdiction des arômes constituent des substances que nous et notre société mère, BAT, refusons catégoriquement d'utiliser dans nos produits de vapotage. En effet, l'évaluation rigoureuse des risques toxicologiques menée par BAT empêche l'utilisation de substances classées comme ayant des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des substances.1

Il est stupéfiant que le gouvernement ait inclus une substance dont les propriétés CMR ont été prouvées et classées sur sa liste d'additifs autorisés aux produits de vapotage. La réglementation qui autorise formellement le recours à de tels ingrédients a simplement pour conséquence d'encourager les fabricants - en particulier les petits producteurs ayant un accès limité à la littérature scientifique sur les CMR - à utiliser une substance intrinsèquement dangereuse dans un produit destiné à être inhalé dans les poumons.

« L'isophorone en est un exemple. Cette substance est classée par l'Union européenne comme agent cancérigène extrêmement toxique2, et son utilisation dans les produits cosmétiques pour humains est interdite par la réglementation canadienne sur les aliments et les médicaments. Pourtant, si l'amendement de la réglementation proposé est adopté, l'isophorone pourra être utilisé dans les produits de vapotage, explique M. Gagnon. Cette liste risque de transformer les produits de vapotage, dont il est prouvé qu'ils sont moins dangereux pour la santé que la cigarette, en un produit qui pourrait être très nocif pour les consommateurs. »

ITCAN recommande de poursuivre les recherches sur la liste d'ingrédients proposée. ITCAN soutient l'interdiction de toute substance inscrite au SGH ayant des propriétés cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) ou entraînant une sensibilisation respiratoire sous forme vaporisée.

« Nous encourageons Santé Canada à réexaminer la liste et à consulter des experts pour déterminer la meilleure voie à suivre, ajoute M. Gagnon. Nous sommes en pleine période de transformation et notre principal objectif consiste à réduire l'impact de nos activités sur la santé en mettant sur le marché des alternatives moins nocives. Santé Canada devrait faire de même. Ces réglementations n'améliorent en rien la santé publique des Canadiennes et des Canadiens. »

