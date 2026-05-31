Impératif productivité: la mobilisation s'élargit avec une dizaine de nouveaux signataires

MONTRÉAL, le 31 mai 2026 /CNW/ - En février dernier, dix leaders économiques québécois incluant la firme Talan et la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) lançaient un appel solennel: faire de la productivité manufacturière une des priorités économiques du Québec. La tournée manufacturière a pris fin cette semaine et a vu une dizaine de nouvelles organisations rejoindre le mouvement, portant les soutiens à plus d'une vingtaine de signataires.

La tournée des régions mobilisant près de 1 500 leaders d'opinion à l'occasion de 25 événements vient de prendre fin, après avoir mis de l'avant les résultats d'une vaste consultation auprès de plus de 250 entreprises manufacturières.

Ce que la coalition demande au gouvernement - et aux partis politiques - dans son manifeste pour augmenter la productivité du Québec:

Ériger la croissance de la productivité en priorité gouvernementale explicite, avec des cibles mesurables;

Fixer un objectif d'amélioration comparable aux meilleures juridictions canadiennes et américaines;

Rendre les programmes d'aide visibles, accessibles et adaptés à la réalité des PME;

Éliminer les lourdeurs réglementaires et fiscales qui freinent l'investissement;

Ancrer la productivité au cœur d'une stratégie industrielle cohérente et de long terme;

Déclencher une mobilisation nationale autour de cet enjeu, avec des acteurs de tous les secteurs.

« Impératif productivité, c'est beaucoup plus qu'une étude et une tournée nationale, c'est un mouvement irréversible vers la création de richesse durable et une résilience de nos entreprises devant l'adversité ! », commente Louis J. Duhamel, stratège d'affaires et président de LJD Conseils.

« Notre manifeste mobilise concrètement les acteurs sur le terrain. Les PME québécoises sont dans le virage de l'augmentation de la productivité, mais demeurent ralenties par la paperasserie et la fiscalité. Le gouvernement et les partis politiques doivent reprendre nos recommandations et les transformer en actions concrètes », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Une dizaine de nouvelles voix rejoignent la mouvance

Le mouvement Impératif productivité a pris de l'ampleur depuis son lancement avec l'ajout d'organisations représentant l'innovation, le développement économique régional, le numérique et le milieu des affaires. C'est un signal fort que la productivité manufacturière n'est pas un enjeu sectoriel, mais un impératif collectif.

Les organisations qui ont ajouté leur signature au manifeste sont : le Mouvement québécois de la qualité, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, Digihub, Drummond Économique, Excellence industrielle Saint-Laurent, Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières et le Centre robotique et vision industrielles.

Citations

« Alors que la résilience des entreprises du Québec, spécialement les PME, est mise à rude épreuve depuis plusieurs années, il est plus que temps de poser des gestes concrets et significatifs en appui à l'augmentation de la productivité par la standardisation des processus appuyés par les technologies, dans cet ordre, pour des gains durables », déclare Guy Martel, Président-directeur général, Mouvement québécois de la qualité (MQQ).

« Au sein de l'agglomération de Longueuil, nous constatons chaque jour la force et l'agilité de notre écosystème manufacturier, qui contribue de manière significative à la vitalité économique du Québec. La mobilisation grandissante des organisations autour de l'initiative en faveur de la productivité envoie un signal clair : nos entreprises sont prêtes à accélérer, et elles souhaitent évoluer dans un environnement qui soutient pleinement leurs ambitions. Faire de la productivité une priorité, c'est non seulement appuyer nos manufacturiers, mais aussi renforcer un moteur économique essentiel pour l'ensemble du Québec », a commenté Julie Ethier, Leader en chef, Développement économique de l'agglomération de Longueuil.

« La productivité du Québec passera par sa souveraineté technologique. Sans une IA maîtrisée ici et des investissements ambitieux en quantique, nous resterons dépendants des autres pour innover, produire et décider. Bâtir ces capacités, c'est assurer notre autonomie économique et notre place dans le monde de demain », a commenté Philippe Nadeau, Directeur général, Digihub.

« Pour le secteur manufacturier, au cœur de l'ADN de Drummond, la productivité n'est pas une option, mais un impératif pour demeurer compétitif, soutenir nos exportations et créer durablement de la richesse pour notre collectivité », a souligné Gerry Gagnon, Directeur général, Drummond Économique.

« La productivité est devenue l'impératif de notre génération industrielle. Nous n'avons plus le luxe d'attendre. Le Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) se rallie fièrement à cette initiative, parce que transformer nos PME manufacturières, c'est transformer le Québec. Le retard de productivité du Québec n'est pas une fatalité, c'est une occasion de transformation. Notre écosystème manufacturier possède déjà les outils, l'expertise et les entreprises capables de réaliser ce virage. Il nous faut maintenant la volonté politique pour en faire une priorité nationale. C'est le sens de notre engagement dans l'initiative Impératif productivité », a déclaré Lisa Hodgson, Directrice générale, Excellence industrielle Saint-Laurent.

« Multipliez vos équipes sans recruter : louez des employés numériques », a commenté Michel Rioux, Professeur titulaire Département de génie des systèmes, ÉTS.

« L'écosystème de Trois-Rivières s'est récemment mobilisé pour lancer une offensive productivité, rassemblant ainsi tous les partenaires (entreprises, CCTT et université) vers d'un objectif commun : accélérer la performance de l'ensemble de notre tissu économique. IDÉ Trois-Rivières se rallie donc à cette initiative et invite les gouvernements à travailler plus étroitement avec les organismes régionaux pour faire de la productivité une priorité stratégique, c'est une question de résilience et de compétitivité », a commenté Grégory Gihoul, Directeur général, Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

À propos de Talan

Fondé en France, Talan est un groupe international accompagnant ses clients dans leur transformation Data & IA. Avec plus de 6 000 collaborateurs sur 5 continents, Talan crée un impact mesurable et durable dans des secteurs stratégiques. www.talan.com

À propos de LJD Conseils

Cabinet de conseil en stratégie des organisations, LJD Conseils accompagne ses clients dans des prises de décisions stratégiques concertées depuis 2013.

À propos de la FCEI

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est le plus grand regroupement de PME au pays, avec 100 000 membres dont 22 000 au Québec. fcei.ca

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier représente 12,3 % du PIB québécois, 86,1 % des exportations et 501 500 emplois au Québec.

À propos du MQQ

« Premier de cordée en matière de promotion et de diffusion des meilleures pratiques d'affaires, le Mouvement québécois de la qualité est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. »

À propos de DEL - Développement économique de l'agglomération de Longueuil

Développement économique de l'agglomération de Longueuil est un organisme à but non lucratif, ayant pour vocation de propulser les entreprises du territoire vers le succès. Fidèle allié des entrepreneurs depuis plus de 20 ans, DEL offre de l'accompagnement d'affaires multidisciplinaire aux PME de son territoire pour favoriser l'attraction d'investissement et générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Par l'entremise de l'Accélérateur DEL, une initiative structurante destinée aux entreprises à fort potentiel de croissance, l'organisation soutient le passage à l'échelle et le développement stratégique des PME innovantes. DEL pilote également DigifabQG, un hub d'innovation et de transformation numérique qui accompagne les entreprises dans l'adoption de technologies avancées et l'optimisation de leurs processus. Pour plus d'information : www.delagglo.ca/fr/

À propos du Conseil économique de Beauce

Fondé en 1975, le Conseil économique de Beauce vise à collaborer aux succès des PME de la MRC de Beauce-Sartigan en accompagnant les entrepreneurs dans leurs projets d'affaires et dans les différentes phases de développement de leur entreprise : démarrage, acquisition, croissance et relève.

À propos du Digihub

Le DigiHub est un hub d'innovation technologique situé en Mauricie. Il catalyse les technologies de rupture (IA, quantique, blockchain, jumeaux numériques) en offrant un écosystème dynamique d'incubation, d'accélération, de coworking et d'expertises pour faire émerger et grandir les startups et entreprises numériques, contribuant ainsi au développement économique et innovant de la région.

À propos de Drummond économique

Drummond économique est la corporation de développement économique de la MRC de Drummond, un territoire fortement manufacturier où la productivité est un levier essentiel de compétitivité et de croissance pour les entreprises. La présence sur notre territoire du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) nous confère un atout majeur pour bien comprendre les leviers concrets de la fabrication intelligente et orienter efficacement notre accompagnement vers l'amélioration de la performance et de la capacité d'exportation des entreprises.

À propos de Prox-Industriel

Prox-industriel, c'est avant tout une communauté d'entrepreneurs manufacturiers qui sortent de leur quotidien pour connecter, partager et avancer ensemble. Une plateforme humaine qui crée des liens concrets, stimule la collaboration et renforce la résilience des chaines d'approvisionnement et inspire l'innovation en allant voir ce qui se fait ailleurs, directement sur le terrain.

À propos d'Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières

IDÉ Trois-Rivières est l'organisme responsable du développement économique de la Ville. Guichet unique pour les entrepreneurs et les investisseurs, l'organisation accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance, d'innovation et d'amélioration de la productivité. En s'appuyant sur un écosystème reconnu, IDÉ Trois-Rivières contribue à renforcer la compétitivité des entreprises et à soutenir le développement économique durable du territoire.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]