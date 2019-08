Impacts des technologies chez les jeunes - L'opposition officielle presse Québec d'étudier la question

QUÉBEC, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Pontiac et porte-parole libéral en matière de santé et service sociaux, André Fortin, réitère l'importance de permettre aux parlementaires d'entendre des experts sur les impacts des technologies chez les jeunes. Pour l'occasion, il était accompagné du député de Marquette et porte-parole libéral en matière de sports, de loisirs et saines habitudes de vie, Enrico Ciccone.

Le 26 juillet dernier, André Fortin a proposé une demande de mandat d'initiative qui permettrait aux membres de la Commission de la santé et des services sociaux d'entendre des experts sur cette question qui concerne l'ensemble de la population québécoise et particulièrement les parents. La gestion du temps d'écran est devenue un défi quotidien pour les parents du Québec.

« Nous souhaitons avoir l'heure juste sur cette réalité qui concerne la jeunesse québécoise. Quels sont les impacts pour nos jeunes d'une trop grande exposition à ces technologies ? Les informations véhiculées lors de cette Commission bénéficieraient à l'ensemble de la population. J'invite mes collègues de la Commission à appuyer cette proposition de mandat, qui se veut être un exercice non partisan. »

André Fortin, porte-parole libéral en matière de santé et services sociaux

« Je suis particulièrement préoccupé par la question des esports. Surtout lorsque je vois que des écoles secondaires commencent à offrir des programmes dans ce domaine. Avant d'autoriser ce genre de programmes, pouvons-nous d'abord nous questionner sur leur impact? De plus en plus de jeunes sont sédentaires. Les esports ne remplaceront jamais le sport. »

Enrico Ciccone, porte-parole libéral en matière de sports, de loisirs et saines habitudes de vie

