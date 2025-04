Impacts des écrans chez les jeunes : la Commission spéciale dépose un rapport intérimaire

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - La Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes a déposé aujourd'hui un rapport intérimaire portant sur l'usage des appareils mobiles personnels dans les écoles primaires et secondaires du Québec.

Dans ce rapport disponible en ligne, la Commission recommande que le gouvernement du Québec interdise, dès la rentrée scolaire 2025-2026, l'usage des cellulaires, des écouteurs et autres appareils mobiles personnels dans l'ensemble des écoles primaires et secondaires jusqu'à la fin des cours, y compris sur le terrain de l'école, par une directive claire afin d'assurer une mise en œuvre uniforme, sauf lorsque cette utilisation est requise :

par les modalités d'intervention pédagogique prises par le personnel enseignant;

par l'état de santé d'un élève;

par les besoins particuliers d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.

La Commission propose que les modalités d'application soient établies notamment par les instances prévues par la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement privé, dans les limites de leurs compétences (l'équipe-école, les élèves et les parents).

La Commission recommande également que le ministère de l'Éducation soutienne les établissements scolaires afin de faciliter la mise en application de l'interdiction totale des écrans personnels, notamment en favorisant davantage l'accès à des activités sans écran et en encourageant des initiatives de sensibilisation auprès des élèves.

La Commission a décidé de rendre publique cette recommandation ayant pour horizon la rentrée scolaire 2025-2026 pour que le gouvernement du Québec puisse en prendre connaissance dès maintenant.

La Commission poursuit la rédaction de son rapport final et de l'ensemble de ses recommandations. Son dépôt est prévu d'ici le 30 mai.

