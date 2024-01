Immigration et logement : Québec solidaire rétablit les faits et fait trois propositions

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Alors que le débat entre politiciens bat son plein, le responsable de Québec solidaire en matière d'immigration, Guillaume Cliche-Rivard, présente trois solutions concrètes face aux défis que peut avoir l'immigration sur le marché locatif.

« L'immigration nous apporte beaucoup collectivement, et oui, ça représente un défi comme partout ailleurs. Cependant, il est trop simpliste de pointer l'immigration comme la cause principale de la crise du logement comme le font certains politiciens : il y avait une crise du logement bien avant que François Legault ne laisse l'immigration temporaire exploser. Personne ne devrait travailler au Québec sans l'accord du Québec » - Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne et avocat spécialisé en droit de l'immigration.

Québec solidaire a des solutions concrètes :

Établir sans délai la capacité d'accueil du Québec, incluant l'immigration temporaire, basée sur la science en créant un comité d'experts indépendants

Faire respecter la volonté du Québec à Ottawa Faire respecter l'entente avec le fédéral de 1991 qui stipule que tous les travailleurs temporaires qui s'installent ici doivent recevoir une autorisation préalable par le Québec. Obtenir une meilleure répartition des demandeurs d'asile à travers le Canada qui respecte le poids démographique du Québec et la volonté et la vulnérabilité des demandeurs d'asile ainsi que le remboursement des frais encourus par l'accueil.

S'assurer que les cégeps et universités procèdent à une analyse du marché du logement et construisent davantage de résidences étudiantes avant d'augmenter les inscriptions d'étudiants étrangers, le tout avec l'appui du gouvernement.

Dans une longue publication Facebook , M. Cliche-Rivard présente un tour d'horizon complet des débats qui ont lieu actuellement au Québec sur notre immigration et notre capacité d'accueil.

« Le Québec n'a rien à gagner à ce que la discussion autour de l'immigration prenne une tournure polarisante. En fait, les seuls qui ont quoi que ce soit à y gagner sont ceux qui pensent pouvoir faire bouger l'aiguille des sondages avec ça. Personnellement, je sais qu'ils se trompent. Et si ça ne marche pas, c'est parce que les Québécois sont des gens accueillants qui savent que les immigrants enrichissent le Québec », écrit M. Cliche-Rivard dans sa publication.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]