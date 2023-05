Immigrant Québec, grâce à l'appui du gouvernement du Canada, finance 28 projets de différents organismes à but non lucratif (OBNL) du Québec dans le cadre du Programme de soutien aux travailleurs migrants (PSTM)

Fort du succès du projet pilote mené en soutien aux travailleurs lors de la Covid-19, Immigrant Québec conduit de nouvelles actions pour soutenir encore davantage les travailleurs étrangers temporaires, qui jouent un rôle essentiel au Québec.

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre du PSTM, Immigrant Québec donne le coup d'envoi à 28 projets portés par des OBNL dans l'optique d'informer et d'accompagner les travailleurs étrangers temporaires (TET) de la province.

C1 Guide TET (Groupe CNW/Immigrant Québec)

Alors que 17 projets avaient été mis en œuvre lors du projet pilote, ce sont 28 initiatives qui ont obtenu l'aval d'Immigrant Québec pour soutenir les TET. Cette première phase avait permis d'octroyer plus de 2 500 000$ aux organismes, de rejoindre 116 000 TET par des communications ou des activités et de soutenir 33 718 TET via des initiatives sur le terrain ou des services d'accompagnement.

Encore une fois, différentes actions sont menées directement auprès des travailleurs migrants des domaines agricole et agroalimentaire, entre autres, en portant une attention particulière à ceux qui sont isolés, afin de les aider à connaître leurs droits et les encourager à les exercer. Celles-ci visent également à améliorer leur qualité de vie lorsqu'ils séjournent et travaillent au Québec.

Certains projets « plateformes » sont positionnés au centre des opérations et redirigent dans certains cas les requêtes des travailleurs vers des ressources locales ou spécialisées. Parmi eux, une ligne téléphonique en français, en anglais et en espagnol permettant notamment de répondre aux besoins d'ordre juridique des travailleurs (information et conseil juridique, médiation avec l'employeur, représentation au tribunal). L'objectif est d'assurer une assistance immédiate aux travailleurs, un suivi et un accompagnement personnalisé durant leur séjour, mais aussi une offre de services harmonisée et coordonnée.

L'équipe d'Immigrant Québec souhaite ainsi arrimer et consolider les actions des organismes participants afin de répondre adéquatement aux besoins des TET, surtout les plus vulnérables et les plus isolés, et ce, dans toutes les régions administratives du Québec.

Mieux informés, mieux outillés

En ayant accès à des informations fiables et vérifiées dans leur langue, les travailleurs étrangers temporaires se sentiront mieux outillés et développeront une plus grande autonomie dans leur communauté d'accueil. C'est pourquoi Immigrant Québec leur fournira gratuitement en plus du site Web infotetquebec.com , un guide trilingue dans lequel ils trouveront les informations essentielles ainsi que les ressources pouvant les soutenir dans différentes situations. Ce guide sera aussi imprimé et distribué par les organismes partenaires du projet.

De surcroît, Immigrant Québec a embauché deux animateurs de projets supplémentaires qui sont déployés dans les régions accueillant le plus grand nombre de TET et a mis en place des cliniques mobiles offrant notamment de l'information générale, juridique et de santé aux travailleurs.

À propos d'Immigrant Québec

À l'échelle de la province, Immigrant Québec fédère les communautés immigrantes et les acteurs publics et privés concernés par l'immigration dans une démarche constructive de « travailler ensemble » pour un Québec plus prospère et plus inclusif. Avec plus d'un million de visiteurs uniques chaque année sur son site internet et plus de 350 000 abonnés à ses réseaux sociaux, Immigrant Québec est un organisme à but non lucratif devenu le premier média d'information à destination des personnes immigrantes au Québec, qu'elles soient déjà arrivées sur le territoire ou qu'elles aient le projet de s'y installer de façon temporaire ou permanente.

En plus d'offrir gratuitement des outils pratiques tels que des articles d'actualité, des portraits, des conseils et des guides thématiques à télécharger, Immigrant Québec organise le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec (salonimmigration.com) et le Sommet de l'immigration au Québec, destiné aux professionnels et aux acteurs de l'immigration (sommet-immigration.com).

Pour plus d'informations, visitez infotetquebec.com.

