Immeuble à logement du 95, boulevard Deguire : Le propriétaire interpelle la Direction de la Santé publique de Montréal afin d'exiger la fermeture de l'immeuble

MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - Le propriétaire, M. Zavriyev, souhaite faire une mise au point à propos de l'article publié par le Journal de Montréal le 3 mars, 2023. L'immeuble situé au 95, boulevard Deguire était en état de ruine au moment de son acquisition. M. Zavriyev a dû procéder à des rénovations majeures et indispensables à la réfection de l'immeuble. Les rénovations sont en cours, malgré le refus de 16 locataires de quitter les lieux. Précisons que plus de 60 logements du bâtiment sont inoccupés ce qui accentue les problèmes de chauffage et d'infestation de souris. « J'implore les locataires qui s'obstinent à vivre dans un chantier de construction à entendre raison. S'ils refusent nos propositions de relocalisation et nos indemnités, j'espère qu'ils écouteront les directives de la Santé publique de Montréal. » a déclaré M. Zavriyev.

Étant présentement en rénovation, plusieurs aires communes de l'immeuble sont affectées et des portes et des fenêtres doivent être ouvertes pour laisser cours aux travaux. Les tapis des corridors ont été retirés tout simplement parce qu'il est prévu de remplacer les planchers incessamment.

Depuis des mois, les inspecteurs de la Ville de Montréal dénoncent l'état critique du bâtiment. Nous comprenons les désagréments pour les locataires, mais la rénovation de l'immeuble est nécessaire et doit se faire sans délai. M. Zavriyev a proposé aux locataires une indemnité, une relocalisation dans des appartements similaires à proximité et d'assumer l'entièreté des frais de déménagement. « Est-ce que ces locataires seraient demeurés dans leur logement jusqu'à l'effondrement de l'immeuble ? Il faut être raisonnable et comprendre lorsqu'il est temps de restaurer un bâtiment qui est vétuste. » a déclaré M. Zavriyev.

À PROPOS DE LEYAD

Leyad est une société de promotion immobilière de premier plan basée à Montréal. Elle est spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. Son équipe d'expert se consacre à fournir des immeubles de haute qualité et abordables aux familles et aux communautés. L'entreprise se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, de l'efficacité et du respect de l'environnement.

