MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX) annonce que l'étude de libération d'ADVASEAL® est en cours.

« Grâce aux résultats positifs de l'essai d'efficacité que nous avons annoncé récemment, nous pouvons aller de l'avant avec la dernière étude exigée, qui est aussi la plus exhaustive, dans le cadre du dossier d'enregistrement auprès de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis », a déclaré M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. L'étude de libération permettra d'établir le moment exact de la libération dans le sol de chaque produit chimique provenant d'ADVASEAL®. Cette étape est nécessaire pour démontrer le respect de l'intervalle préalable à la récolte établi par l'EPA, soit essentiellement la période d'attente requise entre la dernière application des produits destinés à protéger les récoltes et le moment où la récolte peut avoir lieu pour une consommation humaine sécuritaire.

« Nous prévoyons d'obtenir les résultats d'essais indépendants en vue de l'étude de libération en novembre 2020. Nous devrions donc pouvoir soumettre le dossier d'enregistrement à l'EPA vers la fin de l'année 2020. Le processus d'examen de l'EPA peut durer un an. »

À propos d'ADVASEAL®

De nos jours, les films agricoles sont utilisés pour la croissance des légumes dans le monde entier afin de couvrir le sol traité à l'aide de fumigants, des pesticides volatils et toxiques essentiels pour réduire les organismes nuisibles, les mauvaises herbes et les champignons dans le sol, appuyant ainsi la bonne croissance de nouvelles semences.

Le premier produit ADVASEAL® approuvé par l'EPA (ADVASEAL® HSM) ne contenait qu'un herbicide pour contrôler les mauvaises herbes. Le nouveau ADVASEAL® amélioré (aussi appelé « ADVASEAL HG ») en cours de développement comprend également des fongicides et un nématicide pour contrôler les agents pathogènes dans le sol, ce qui en fait ainsi une option non fumigante complète pour la désinfestation du sol. Les produits ADVASEAL® modernes et non volatils peuvent être appliqués de façon plus efficace et sécuritaire que les fumigants. Les produits de protection des cultures sont intégrés dans un revêtement, qui est par la suite appliqué à un film de paillis. Lorsque le film enduit est appliqué au sol, les ingrédients actifs sont libérés dans le sol dans des conditions contrôlées, ce qui empêche l'application d'une dose trop grosse ou trop petite, soit le problème avec les pratiques de désinfestation du sol actuelles. Cette nouvelle technologie réduit considérablement la quantité de produits de protection des cultures nécessaire. L'humidité du sol est l'élément catalyseur permettant d'activer la libération des ingrédients actifs. Lorsque le film est appliqué, ces ingrédients sont libérés de manière efficace et sécuritaire dans le sol, ce qui augmente la productivité, réduit les coûts et apporte des avantages environnementaux notables.

En septembre 2020, Imaflex a annoncé des résultats positifs pour son essai d'efficacité. Il a été démontré qu'ADVASEAL® était une solution de rechange viable à la pratique exemplaire actuelle des producteurs qui consiste à utiliser des fumigants pour améliorer les rendements des légumes cultivés en champ. Le rapport indépendant sur l'essai de libération se trouve à la page « Événements et présentations » du site Web d'Imaflex à l'adresse suivante : https://www.imaflex.com/French/actualites-et-evenements/evenements-et-presentations/default.aspx.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com. La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

