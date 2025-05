Accélération de la progression des produits des activités ordinaires et croissance robuste de 28 % du RAIIA ajusté

Points saillants

Produits des activités ordinaires de 28,9 millions de dollars, soit une hausse de 5,5 % par rapport à ceux de 27,4 millions de dollars au premier trimestre de 2024

Résultat net ajusté 1 de 1,6 million de dollars, soit une augmentation de 16,5 % par rapport à celui de 1,4 million de dollars en 2024

RAIIA ajusté 1 de 4,0 millions de dollars (13,8 % des ventes), soit une hausse de 27,9 % par rapport à celui de 3,1 millions de dollars (11,4 % des ventes) en 2024

Situation de trésorerie solide avec un montant disponible de 19,9 millions de dollars à la clôture du trimestre, incluent un solde de trésorerie de 7,9 millions de dollars (0,15 $ par action) ainsi qu'un autre montant de 12,0 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit renouvelable d'Imaflex

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX) annonce des résultats financiers consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 31 mars 2025 et présente des informations à jour sur ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Nous sommes très fiers de la manière dont notre équipe a traversé un trimestre difficile, marqué par un cyberincident ponctuel », a déclaré M. Yazedjian, président et chef de la direction d'Imaflex. « Malgré la perturbation, nous avons poursuivi nos activités, augmenté nos produits des activités ordinaires par rapport à l'exercice précédent et enregistré une augmentation importante de notre rentabilité ajustée. Ces résultats en disent long sur la résilience, l'ingéniosité et l'ardeur de nos gens, qui sont notre plus grand atout. Nous entrevoyons l'avenir avec optimisme. Grâce à une présence solide et diversifiée sur le marché et à l'importance primordiale accordée à l'innovation et à l'excellence opérationnelle, Imaflex est en bonne position pour tirer parti des nouvelles occasions qui se présentent et assurer une croissance continue à long terme pour toutes les parties prenantes. »

_____________________________ 1 Le résultat net ajusté et le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) ajusté excluent les coûts non récurrents liés au cyberincident survenu au premier trimestre de 2025, y compris la mise à niveau de l'infrastructure, les services‑conseils externes, le renforcement de la sécurité ainsi que d'autres dépenses connexes, qui ne sont pas révélatrices du rendement d'exploitation de base. Il exclut également les fluctuations récurrentes des taux de change pour les deux périodes correspondantes. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-dessous.

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos les 31 mars En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire). Les chiffres ayant été

arrondis, leur somme ou la variation en % peut ne pas

correspondre au total indiqué. 2025 2024 Variation en % Produits des activités ordinaires 28 923 27 404 5,5 % Marge brute d'exploitation 4 725 4 031 17,2 % Charges de vente et administratives 2 456 2 182 12,6 % Autres pertes / (gains) 1 834 (525) (449,3) % Résultat net 264 1 847 (85,7) % Résultat net ajusté 1 621 1 392 16,5 % Résultat par action de base 0,01 0,04 (85,7) % Résultat par action dilué 0,01 0,04 (85,7) % Résultat par action de base ajusté 0,03 0,03 16,5 % Résultat par action dilué ajusté 0,03 0,03 16,3 % Marge brute 16,3 % 14,7 % 1,6 pp Charges de vente et administratives en % des produits des activités ordinaires 8,5 % 8,0 % 0,5 pp RAIIA 2 123 3 639 (41,7) % RAIIA ajusté 3 984 3 114 27,9 % Marge du RAIIA 7,3 % 13,3 % (6,0) pp Marge du RAIIA ajusté 13,8 % 11,4 % 2,4 pp

Survol financier : trimestre clos le 31 mars

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 28,9 millions de dollars pour le premier trimestre de 2025, ce qui représente une hausse de 5,5 % par rapport à ceux de 27,4 millions de dollars en 2024. La croissance a résulté principalement de l'augmentation des volumes de ventes et des fluctuations du change favorables.

Marge brute

La marge brute a totalisé 4,7 millions de dollars (16,3 % des ventes) pour le premier trimestre de 2025, soit une augmentation par rapport à celle de 4,0 millions de dollars (14,7 % des ventes) pour l'exercice précédent. Malgré un contexte concurrentiel de fixation des prix, le rendement de la Société par rapport à l'exercice précédent a été soutenu par des volumes de ventes plus solides, des gains en efficience opérationnelle et les contrôles continus des coûts.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 2,5 millions de dollars (8,5 % des ventes) pour le premier trimestre de 2025, une hausse comparativement à celles de 2,2 millions de dollars (8,0 % des ventes) engagées au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation par rapport à 2024 est largement attribuable à une augmentation des salaires et des avantages sociaux, ainsi qu'à une augmentation des honoraires professionnels et des commissions de vente.

Imaflex a inscrit d'autres pertes de 1,8 million de dollars pour le premier trimestre de 2025, comparativement à des gains de 0,5 million de dollars pour la même période de 2024. La perte constatée pour le trimestre considéré est attribuable à des coûts non récurrents engagés par suite du cyberincident survenu au premier trimestre de 2025, notamment les services-conseils externes, le renforcement de la sécurité et d'autres charges connexes. Les gains réalisés en 2024 sont en grande partie attribuables aux fluctuations des taux de change. La majeure partie des gains et des pertes de change de la Société sont sans incidence sur la trésorerie et sont liés principalement à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net, résultat net ajusté, RAIIA et RAIIA ajusté

Le résultat net s'est établi à 0,3 million de dollars pour le trimestre considéré, une baisse par rapport à celui de 1,8 million de dollars pour l'exercice précédent. La baisse du trimestre par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est attribuable principalement à des coûts ponctuels engagés par suite du cyberincident survenu au premier trimestre de 2025 et aux fluctuations des taux de change. En revanche, le résultat net ajusté, qui ne tient pas compte de l'incident et des fluctuations des taux de change, a atteint 1,6 million de dollars, soit une augmentation de 16,5 % par rapport à celui de 1,4 million de dollars constaté en 2024. L'amélioration des résultats ajustés est attribuable dans une large mesure à l'augmentation de la marge brute d'exploitation.

Le RAIIA pour le trimestre considéré était de 2,1 millions de dollars ou 7,3 % des ventes, comparativement à celui de 3,6 millions de dollars (13,3 % des ventes) à la même période de l'exercice 2024. Le RAIIA ajusté (compte non tenu de l'incidence du cyberincident et du change) s'est établi à 4,0 millions de dollars (13,8 % des ventes), soit une augmentation de 27,9 % par rapport à 3,1 millions de dollars (11,4 % des ventes) en 2024.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles ont totalisé 0,1 million de dollars pour le premier trimestre de 2025, un important changement par rapport aux 2,0 millions de dollars utilisés au cours de la période correspondante de 2024. La variation de 2,1 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent est attribuable principalement aux variations favorables des dettes fournisseurs et autres créditeurs et à une diminution des paiements d'impôts, en partie contrebalancées par une baisse de la rentabilité et les fluctuations dans les stocks.

En date du 31 mars 2025, Imaflex continuait d'afficher une situation financière vigoureuse avec des liquidités disponibles de 19,9 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 7,9 millions de dollars (une baisse comparativement au 9,0 millions de dollars à la fin de l'exercice 2024) et une facilité de crédit renouvelable entièrement inutilisée de 12,0 millions de dollars.

Le fonds de roulement s'élevait à 24,3 millions de dollars au 31 mars 2025, une hausse de 0,9 million de dollars par rapport à celui de 23,4 millions de dollars à la fin de l'exercice 2024. L'amélioration est attribuable en grande partie à l'augmentation des créances clients et autres débiteurs ainsi que des stocks, contrebalancée en partie par une diminution du solde de trésorerie et une augmentation des dettes fournisseurs et autres créditeurs.

Perspectives

« Malgré des risques accrus et l'incertitude économique mondiale, la direction reste confiante et optimiste quant à l'avenir, tant pour la Société que pour le secteur dans son ensemble », a déclaré M. Yazedjian. « Même en période de ralentissement économique, le caractère essentiel de nos produits demeure inchangé. Que ce soit dans les secteurs de l'emballage souple ou de la construction ou dans les secteurs industriels ou agricoles, nos solutions sont essentielles à la sécurité, à la commodité et à l'efficacité de la vie moderne.

Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, les emballages souples jouent un rôle fondamental pour assurer l'innocuité des aliments, prolonger la durée de conservation et répondre au besoin croissant de commodité et de durabilité des consommateurs. Dans le secteur de la construction, nos films aident à protéger les structures des bâtiments, soutenant ainsi les efforts du secteur en matière de productivité et d'innovation. »

Imaflex exerce ses activités dans des secteurs généralement considérés comme défensifs. La demande en aliments emballés et en matériaux de construction efficaces tend à rester stable, quelle que soit la conjoncture économique générale. Lorsque l'économie est forte et que la confiance est élevée, Imaflex est encore mieux en mesure d'exécuter sa stratégie de croissance. Grâce à un portefeuille de produits diversifié et à une clientèle répartie dans plusieurs marchés nord-américains, la Société est en bonne position pour faire face aux fluctuations du marché et saisir les nouvelles occasions qui se présentent.

« Nous entrevoyons avec enthousiasme plusieurs tendances clés qui façonnent notre secteur et orientent nos priorités :

Durabilité : Pour répondre aux exigences croissantes des organismes de réglementation et des consommateurs, nous poursuivons la mise au point de produits écologiques et contribuons à l'économie circulaire en réutilisant les déchets et en utilisant des formules à faible impact.

Commodité et innovation : Nous continuons à adapter nos solutions de films et d'emballages au gré de l'évolution des besoins en matière de produits alimentaires prêts à l'emploi et des chaînes d'approvisionnement modernes.

Excellence opérationnelle : Nous nous employons à améliorer l'efficience grâce à une meilleure gestion des déchets, au contrôle des coûts et à des programmes de productivité, des mesures qui contribuent toutes à la rentabilité et à la valeur du client.

Nous continuons d'avoir à cœur l'exécution de notre stratégie, le développement des talents et l'innovation en matière de produit afin de générer une croissance importante pour toutes les parties prenantes. »

Assemblée générale annuelle

Imaflex tiendra uniquement une assemblée générale annuelle virtuelle en direct cette année afin de favoriser une plus grande participation des actionnaires et de leurs fondés de pouvoir. L'assemblée aura lieu le mercredi 11 juin 2025 à 10 h (heure de Montréal) par l'entremise d'une webdiffusion en direct seulement. Tous les actionnaires pourront assister à l'assemblée. Les renseignements sur la façon d'y participer se trouvent dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d'Imaflex datée du 30 avril 2025, sur le site Web d'Imaflex à l'adresse www.imaflex.com (« Actualités et événements/Événements et présentations ») et sous le profil d'Imaflex à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

La direction de la Société a recours à certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le RAIIA, le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté, pour évaluer le rendement opérationnel sous-jacent de la Société et fournir des renseignements supplémentaires sur les résultats normalisés. Le RAIIA désigne le « résultat avant intérêts, impôts et amortissement ». Le RAIIA ajusté et le résultat net ajusté excluent certains éléments non récurrents, tels que les coûts liés au cyberincident survenu au premier trimestre de 2025 (amélioration de l'infrastructure, services-conseils externes, renforcement de la sécurité et autres charges connexes). Ils excluent également les fluctuations des taux de change qui, bien que récurrentes, ne sont pas considérées comme révélatrices des résultats d'exploitation des activités de base d'Imaflex. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Par conséquent, elles ne doivent pas être examinées séparément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États‑Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous‑entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

