MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Imaflex Inc. ("Imaflex" ou la "société") (TSX-V: IFX), annonce l'ajournement de son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») au mercredi 26 juin 2024 à 10h00 (heure de l'Est), en raison de difficultés techniques empêchant l'accès à la plateforme de réunions virtuelles d'actionnaires de Computershare.

L'assemblée se tiendra au moyen d'une webémission audio en direct sur le site meetnow.global/MRWCQUM.

La date de clôture des registres pour les actionnaires de la société ayant le droit de voter à l'assemblée demeure la fermeture des bureaux le 8 mai 2024. Les actionnaires ont jusqu'à 10h00 (heure de l'Est) le vendredi 21 juin 2024 pour soumettre leurs procurations. Les actionnaires qui n'ont pas encore voté sont encouragés à le faire. Les actionnaires ayant déjà soumis des procurations n'ont pas besoin de prendre d'autres mesures, car ces procurations restent valables pour l'assemblée du 26 juin 2024.

L'avis de convocation et les documents connexes, y compris les détails sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée et la manière de se connecter en ligne, d'assister et de participer, sont accessibles sur le profil SEDAR+ d'Imaflex au www.sedarplus.ca. Pour toutes questions relatives à la manière de se connecter, de participer et de voter lors de l'assemblée, les actionnaires peuvent contacter Computershare au : 1-800-564-6253.

À propos d'Imaflex Inc.

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

