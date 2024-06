Faits saillants

Été 2024 : Entrée en service commercial des nouveaux trains dans le sud-ouest de l' Ontario

Fin 2024 : 63 % des nouveaux trains en service dans le Corridor

Été 2025 : Remplacement complet de tous les trains dans le Corridor

LONDON, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a souligné aujourd'hui l'arrivée de ses nouveaux trains dans le sud-ouest de l'Ontario (entre London et Windsor) en présence de plus de 50 partenaires et parties prenantes. La réalisation de cette étape de modernisation majeure signifie qu'à partir de l'été 2025, l'ensemble du corridor Québec - Windsor sera desservi par des trains à la fine pointe de la technologie, modernes, accessibles et écoresponsables. Les nouveaux trains remplaceront progressivement les anciens à partir de cet été, transformant complètement la qualité du service à bord des trains de VIA Rail pour les décennies à venir.

« Nos équipes ont concentré leurs efforts sur la modernisation de nos opérations dans la région la plus densément peuplée du pays », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Avec ce jalon important, nous sommes heureux que les Canadien.es de l'ensemble du corridor Québec - Windsor puissent maintenant profiter d'une expérience de voyage inégalée et entièrement accessible. La totalité de nos 32 nouveaux trains sera en service d'ici l'été 2025, ce qui marquera l'achèvement de ce projet qui change la donne pour le transport ferroviaire de passagers dans le Corridor. »

Les clients peuvent visiter notre site web pour s'informer sur les parcours desservis par nos nouveaux trains ainsi que toutes leurs caractéristiques, notamment les sièges ergonomiques redessinés, les larges tablettes de sièges ajustables, l'affichage en braille et en relief, ainsi que les toilettes spacieuses et entièrement accessibles.

L'arrivée de ces nouveaux trains modernes est également une excellente occasion pour les entreprises d'intégrer ce mode de transport dans leurs pratiques de déplacement de leurs employé.es. C'est une politique simple et facile à mettre en place, qui peut avoir un impact majeur sur l'empreinte environnementale d'une organisation. Grâce à une meilleure ergonomie, une plus grande stabilité, une plus grande luminosité et une meilleure connectivité, le train offre un niveau élevé de productivité en déplacement, en plus d'être le meilleur choix pour l'environnement.

« J'ai entamé une tournée du pays depuis ce printemps pour présenter le nouveau plan stratégique de VIA Rail, VIAction 2030. C'est l'occasion de sensibiliser les grands décideurs. Leurs politiques internes ont un impact réel et le fait d'encourager leurs employés à utiliser le train pour leurs déplacements professionnels est un signal fort qu'ils font un choix durable et responsable pour les générations futures », conclut Mario Péloquin.

Le dossier de presse est disponible ici https://bit.ly/4cDaMFi (des photos des deux événements seront ajoutées une fois qu'ils auront eu lieu).

Citations de nos partenaires

« VIA Rail assure des connexions essentielles entre nos collectivités du sud-ouest de l'Ontario. C'est pourquoi le gouvernement fédéral investit dans l'avenir de VIA Rail, avec de nouveaux trains plus accessibles, plus confortables et plus fiables pour les Canadien.nes et les touristes. »

Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« London entretient d'excellentes relations avec VIA Rail. Nos résidents militent régulièrement auprès de moi en faveur d'une connectivité régionale solide, qui comprend un service fiable et moderne. Que ce soit les améliorations importantes apportées à notre gare locale VIA, la reprise de certains trajets et l'engagement à assurer une fréquence fiable, ou les nouveaux trains modernes qui entrent en service, l'avenir est prometteur pour les déplacements locaux en train. »

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord et secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'expansion de VIA Rail dans le sud-ouest de l'Ontario avec ses nouveaux trains marque un développement crucial pour la connectivité régionale et l'efficacité des déplacements. L'arrivée de ces trains modernes, entièrement accessibles et à la fine pointe de la technologie contribuera à améliorer les options de transport et le confort des résident.es de Windsor et de ses visiteurs. Cet investissement souligne l'engagement de VIA Rail envers notre communauté, répondant ainsi aux attentes et aux besoins économiques croissants de la région. En tant que client assidu, je tiens à remercier VIA Rail d'avoir amené ses nouveaux trains modernes à Windsor. »

Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député de Windsor - Tecumseh

« Je suis heureux d'accueillir les nouveaux trains de passagers Venture de VIA à London. Ces trains à la fine pointe de la technologie procurent plus de confort et de fiabilité aux milliers de Londonien.nes qui comptent sur ce mode de transport sécuritaire, efficace et responsable. Félicitations pour cette réalisation et meilleurs vœux de succès pour le déploiement des nouveaux trains. »

Josh Morgan, maire de London

« La ville de Windsor a été identifiée parmi les collectivités à forte croissance et celles qu'il faudra suivre de près en Ontario et au Canada. Notre ville connaît une évolution de ses besoins, de ses opportunités et de ses défis qui va de pair avec une croissance économique considérable, la création de nouveaux emplois et une augmentation rapide de sa population. En tant que porte d'entrée internationale entre le Canada et les États-Unis, notre ville est une destination populaire entre deux nations qui attire de nombreux visiteurs dans la région de Windsor-Essex pour qu'ils découvrent ce qui la rend si remarquable. VIA Rail est un partenaire communautaire de longue date que nous valorisons, et nous apprécions son travail continu pour aider les résidents, les visiteurs et les gens du milieu des affaires à se rendre à Windsor et à en repartir de manière rapide, efficace et confortable. L'annonce de l'arrivée de ces trains modernes, entièrement accessibles, à la pointe de la technologie et respectueux de l'environnement aura un impact important sur notre région et représente une avancée intersectorielle significative pour notre économie. Nous remercions VIA Rail de cet investissement, d'être un partenaire dynamique et de permettre aux gens d'accéder à notre communauté, tandis que nous continuons à bâtir l'avenir de Windsor. »

Drew Dilkens, maire de Windsor

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2023 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : https://corpo.viarail.ca/fr/ .

