Les principales raisons pour lesquelles certains candidats coupent les communications soudainement comprennent le manque de clarté au sujet du poste et un processus d'entrevue inadéquat

TORONTO, le 16 févr. 2022 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de Robert Half, cabinet de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, les candidats qui s'adonnent à la « fantômisation » ont des répercussions de plus en plus néfastes sur les employeurs. Dans le cadre d'un sondage mené auprès de plus de 800 cadres supérieurs au Canada, plus de quatre répondants sur dix (43 %) ont déclaré que les candidats sont plus nombreux à rompre les communications soudainement aujourd'hui qu'il y a deux ans.

Les raisons pour lesquelles les candidats s'adonnent à la fantômisation -- et la façon de remédier au problème

Dans un sondage parallèle, des professionnels ont révélé les principales raisons de couper les communications avec un employeur potentiel :

Le poste n'était pas ce à quoi ils s'attendaient (43 %)

Le processus d'entrevue était inadéquat (31 %)

Ils ont reçu une autre offre d'emploi (18 %)

L'entreprise a mis en œuvre une politique de retour au bureau obligatoire (8 %)

« Le marché actuel axé sur les candidats est incroyablement complexe à naviguer pour les employeurs, car les professionnels qualifiés doivent souvent composer avec de nombreuses entrevues et offres d'emploi », a déclaré David King, premier directeur de district chez Robert Half au Canada. Pour aider à éviter les conséquences de la fantômisation et à mobiliser les employés potentiels, les employeurs doivent offrir aux candidats une expérience exceptionnelle qui met en valeur les points forts de la marque et de la culture de leur entreprise, fournir une compréhension claire du rôle et agir rapidement. »

Ils vous ont échappé

Selon l'étude, la fantômisation n'est pas le seul facteur qui complique les stratégies d'embauche des employeurs. Au cours de la dernière année, près de six employeurs sondés sur dix (58 %) ont affirmé avoir passé à côté d'une possibilité d'embauche pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

L'entreprise a mis trop de temps à faire une offre (35 %)

Le candidat souhaitait un horaire plus flexible (33 %)

L'entreprise n'a pas répondu aux attentes salariales du candidat (30 %)

« Comme la majorité des embauches se font toujours à distance, les chercheurs d'emploi s'attendent à obtenir des entrevues plus rapidement, a ajouté M. King. En plus d'un processus d'embauche simplifié et d'une communication étroite, les employeurs doivent mettre en valeur des mesures incitatives, comme le travail à distance et des régimes de rémunération très concurrentiels, pour attirer et conserver les meilleurs talents. »

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils regroupent les réponses de plus de 800 cadres supérieurs des secteurs des finances, de la technologie, du marketing, du droit, du soutien administratif à la clientèle, des ressources humaines et d'autres domaines travaillant dans des entreprises de 20 employés ou plus (recueillies du 11 novembre au 30 décembre 2021) et de plus de 500 travailleurs de 18 ans ou plus (recueillies du 11 au 29 novembre 2021) au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (symbole NYSE : RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent, et est la société mère de ProtivitiMD, un cabinet de conseil international. Visitez roberthalf.ca/fr et téléchargez notre application mobile primée.

