ÎLES-DE-LA-MADELEINE : LE CABINET CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS REJOINT RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Toujours soucieux d'offrir un service personnalisé de très grande qualité aux entreprises de l'archipel madelinien, le cabinet Corbeil Boudreau & Associés regroupe ses activités avec celles de la plus importante société comptable du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton.

De gauche à droite, Paul Saulnier, associé en fiscalité; Richard Chrétien, vice-président des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–îles-de-la-Madeleine, et d’Edmundston; France Painchaud, associée en certification; Paul Boudreau, associé conseil; Pascale Richard, associée et leader régionale en fiscalité; Sophie Arseneau, associée en certification; Maryse Nadeau, associée en certification; Denis Patry, associé en fiscalité, et; Frédéric Bernier, associé et leader régional en conseils financiers (Groupe CNW/Raymond Chabot Grant Thornton)

À Cap-aux-Meules jeudi dernier avait lieu un cocktail de lancement où plus de 100 personnes étaient réunies pour célébrer ce nouveau partenariat. Cette nouvelle alliance permettra désormais aux gens d'affaires madelinots d'avoir accès à une nouvelle gamme de services, adaptés à leurs besoins évolutifs et toujours plus complexes. Grâce à la force et l'expertise des 2 600 professionnels de Raymond Chabot Grant Thornton basés dans une centaine de bureaux, partout au Québec, les entrepreneuses et entrepreneurs des Îles-de-la-Madeleine bénéficieront de services de pointe à la hauteur de leurs aspirations.

Ce regroupement marque également l'implantation de la firme sur l'archipel et répond à l'objectif de consolider davantage l'accompagnement auprès des dirigeants de l'est du Canada, particulièrement dans les marchés francophones comme Edmundston, au Nouveau-Brunswick, et des grandes régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où Raymond Chabot Grant Thornton compte déjà plusieurs bureaux.

« Nous sommes fiers de constamment chercher à appuyer les dirigeants dans leur environnement respectif. Cette alliance s'inscrit dans notre volonté collective d'accompagner efficacement les entreprises là où elles sont actives afin qu'elles puissent relever, avec toujours plus d'agilité et de performance, les défis toujours plus exigeants avec lesquels elles doivent composer. De Gatineau, à Val-d'Or, en passant par Kuujjuaq, Baie-Comeau, Rivière-du-Loup, Gaspé et aujourd'hui les Îles-de-la-Madeleine, Raymond Chabot Grant Thornton est partout afin d'offrir aux leaders d'affaires de judicieux conseils. Nous avons à cœur le développement de toutes les entreprises du Québec et comptons demeurer un partenaire régional et stratégique de leur croissance », a déclaré le vice-président régional, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Edmundston, de Raymond Chabot Grant Thornton, Richard Chrétien.

« Notre équipe est très heureuse de rejoindre la grande équipe de Raymond Chabot Grant Thornton. En matière de culture et de valeurs, c'était le meilleur choix pour nous et les leaders d'affaires de l'archipel. Ancré aux îles depuis 1974, notre service personnalisé et de proximité se poursuivra sur le chemin Principal de Cap-aux-Meules, mais deux grands horizons s'ouvrent maintenant à nous : notre superbe équipe aura accès à la collaboration de talents multidisciplinaires à travers le plus important réseau comptable du Québec et, surtout, notre précieuse clientèle accédera à une plus grande variété de services-conseils qui contribuera à mener à bon port tous leurs projets d'affaires », a ajouté le fondateur de Corbeil, Boudreau & Associés, Paul Boudreau.

Tous les associés et les employés actuels de Corbeil Boudreau & Associés continueront donc de servir la clientèle à partir du 675, chemin Principal, à Cap-aux-Meules. L'excellent service de l'équipe madelinienne se fera sous le nom de Raymond Chabot Grant Thornton. « C'est assurément une grande joie pour nous d'être désormais implantés dans l'un d6Tes plus beaux coins du Québec et au sein d'une communauté d'affaires très dynamique », a conclu M. Chrétien.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62 000 employés, qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Renseignements: Source : Francis Letendre, Chef, Affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]