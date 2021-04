L'approbation d'Ilaris (canakinumab) pour le traitement de la maladie de Still de l'adulte apporte de l'espoir aux Canadiens atteints de cette maladie inflammatoire rare, incapacitante et parfois mortelle.





Ilaris, un inhibiteur de l'interleukine-1 bêta, offre un nouveau mode de traitement pour cette maladie dont les options étaient auparavant limitées1,2.

DORVAL, QC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - Novartis Pharma Canada inc. est heureuse d'annoncer que Santé Canada a approuvé IlarisMD (canakinumab) pour le traitement de la maladie de Still active, incluant la maladie de Still de l'adulte (MSA)1. La MSA est une forme rare d'arthrite inflammatoire pouvant être une maladie complexe aux manifestations variables et aux complications qui peuvent potentiellement s'avérer mortelles2.

Cette nouvelle indication fait suite à l'approbation actuelle d'Ilaris pour le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique systémique évolutive (AJIS)1, ce qui permet désormais de traiter les patients âgés de plus de 16 ans. Les caractéristiques de la MSA telles la fièvre, l'arthrite, les éruptions cutanées et des marqueurs élevés de l'inflammation, se chevauchent considérablement avec celles de l'AJIS, suggérant qu'il s'agit d'affections similaires dans le même continuum de la maladie, mais avec des âges d'apparition différents3. La MSA est complexe, multigénique, perturbatrice et difficile à diagnostiquer4. La maladie peut varier d'un patient à l'autre, d'un état chronique indolent à un état grave et très symptomatique2,4.

« La disponibilité d'Ilaris pour le traitement de la MSA représente un progrès important pour les Canadiens souffrant actuellement de cette maladie auto-inflammatoire potentiellement mortelle et pour l'expansion de la recherche dans ce domaine », a déclaré le Dr Derek Haaland, rhumatologue, immunologiste clinique et allergologue à Barrie, en Ontario. « Ce développement amène également une prise de conscience indispensable de la MSA et d'autres troubles auto-inflammatoires connexes rares qui, trop souvent, ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. »

La mise au point de nouveaux traitements de la MSA a été lente, en partie parce que son caractère rare et complexe rend son étude difficile pour la communauté scientifique4. Bien que les manifestations cliniques de la MSA soient similaires à celles d'autres maladies auto-inflammatoires à certains égards, y compris la caractéristique de l'implication de l'interleukine, elle se différencie par la durée et la gravité des poussées, la manifestation de la destruction des os et du cartilage, et l'absence apparente d'origine génétique4. Par conséquent, la disponibilité d'un traitement pour la MSA qui inhibe l'interleukine-1 bêta est significative.

« Dans le cas de maladies auto-inflammatoires rares comme la MSA, nous sommes particulièrement avides d'offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients qui ont trop souvent des options limitées », a déclaré Andrea Marazzi, chef de l'organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada. « Nous sommes fiers d'annoncer cette récente approbation pour Ilaris et nous espérons qu'elle ouvrira la voie à la réinvention de la prise en charge pour les patients canadiens adultes. »

Ilaris est un anticorps monoclonal génétiquement modifié entièrement humain qui se lie avec une forte affinité à l'interleukine-1 bêta (IL-1β), administré par injection sous-cutanée toutes les 4 semaines dans le traitement de la MSA1. En tant que traitement biologique ciblé, Ilaris représente un tout nouveau mode de traitement pour cette maladie, qui était auparavant prise en charge par des corticostéroïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens1,2.

On estime que la MSA touche moins d'une personne sur 100 0003. Décrit pour la première fois en 1971, ce trouble se manifeste par de forts accès de fièvre, des éruptions cutanées, des maux de gorge, une anomalie de la fonction hépatique et des symptômes articulaires4.

En plus de la MSA et de l'AJIS, Ilaris est également approuvé pour un certain nombre de syndromes de fièvre périodique auto-inflammatoires, y compris les syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS) chez les adultes et les enfants1.

À propos de Novartis Pharma Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.novartis.ca .

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 110 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site https://www.novartis.com.

Références

1. Novartis Pharma Canada inc. Monographie d'ILARIS. 22 février 2021 2. Y Jamilloux, M Gerfaud-Valentin, T Henry, P Sève. Treatment of adult-onset Still's disease: a review. Therapeutics and Clinical Risk Management 11, p. 33-43. En ligne : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4278737/ 3. Efthimiou P., Yadlapati S. (2019) Adult-Onset Still's Disease. Tiré de : Efthimiou P. (éditeurs) Auto-Inflammatory Syndromes. Springer, Cham. En ligne : https://doi.org/10.1007/978-3-319-96929-9_19 4. M Gerfaud-Valentin, Y Jamilloux, J Iwaz, P Sève. Adult Onset Still's Disease. Autoimmunity Reviews 13, p. 708-722. En ligne : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997214000986

Ilaris est une marque déposée.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Renseignements: Relations avec les médias, Julie Schneiderman, Communications corporatives Novartis, +1 514 633 7873, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.novartis.ca