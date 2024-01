OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est extrêmement déçue que le gouvernement fédéral ait fait la sourde oreille alors que des dizaines de milliers de propriétaires de PME demandaient plus de temps pour rembourser leur prêt du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) sans perdre la portion subvention.

Les propriétaires qui veulent garder la portion subvention doivent rembourser jusqu'à 40 000 $ ou demander un refinancement auprès de l'institution financière qui leur a accordé le prêt d'ici demain, le 18 janvier, sans quoi la majorité d'entre eux verront le montant à rembourser passer de 40 000 $ à 60 000 $, soit une majoration de 50 %.

« C'est dommage que le gouvernement ait décidé d'ignorer l'enjeu le plus critique dans ce dossier, soit de donner plus de temps aux propriétaires de PME pour rembourser le CUEC et ainsi conserver la portion subvention. Le gouvernement regrettera sa décision lorsque les défauts de paiement s'accumuleront. L'inflexibilité du fédéral pourrait signer l'arrêt de mort de nombreuses entreprises », se désole Christina Santini, directrice des affaires nationales à la FCEI.

La demande de report de la FCEI a obtenu l'appui des 13 premiers ministres du Canada et de 3 partis fédéraux (Nouveau Parti démocratique, Bloc Québécois et Parti vert). La pétition de la FCEI lancée à cet effet à quant à elle générée 57 000 signatures.

La FCEI demande au gouvernement d'établir un plan de remboursement sur plusieurs années pour les bénéficiaires qui ont été jugés inadmissibles après avoir reçu leur prêt et de s'assurer que ceux qui ont été désignés inadmissibles par erreur ne perdent pas la portion subvention du CUEC.

Il y a beaucoup de confusion concernant le CUEC en ce moment. Par exemple, le personnel des banques ne maîtrise pas toutes les règles entourant la demande de refinancement qui permet d'obtenir un report jusqu'au 28 mars. Par conséquent, la FCEI recommande à tous les propriétaires de PME qui utiliseront cette disposition d'envoyer immédiatement une demande de refinancement écrite à l'institution financière qui leur a accordé leur prêt et d'en garder une copie.

La FCEI a préparé un graphique et une liste de ressources pour aider les bénéficiaires d'un prêt du CUEC à mieux comprendre les prochaines étapes.

« Nous demandons au gouvernement d'accorder le bénéfice du doute aux propriétaires de PME advenant des problèmes dans le processus de refinancement étant donné le manque de clarté actuel », affirme Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI. « Bien évidemment, les dernières années ont été particulièrement difficiles pour de nombreux propriétaires de PME. Il va sans dire que nous allons continuer à nous battre pour défendre les entrepreneurs et nous assurer que les politiques publiques favorisent le succès de nos PME », conclut M. Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

