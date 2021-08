Il faut accorder la priorité aux besoins des travailleuses et travailleurs lors de ces élections, affirme Unifor

« Maintenant plus que jamais, nous devons assurer une relance équitable, inclusive et résiliente qui non seulement recalibrera les priorités du Canada, mais s'attaquera aux faiblesses économiques qui existaient avant la COVID et qui n'ont fait qu'empirer pendant la pandémie », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Unifor demande à tous les candidats de reconnaître la nécessité d'une action urgente au cours de la prochaine législature fédérale sur les sept priorités du syndicat.

Unifor demande au prochain gouvernement fédéral de rebâtir en mieux pour :

Soutenir le travail de soins et l'économie des soins

Améliorer la sécurité et l'accessibilité des revenus

Créer de bons emplois syndiqués et adopter une loi anti-briseurs de grève

Faire progresser la réconciliation et la justice raciale

Promouvoir le commerce équitable et la solidarité internationale

Lutter contre le changement climatique et protéger les emplois

Investir dans l'économie de la relance

Le 2 août 2021, Unifor a lancé la campagne du syndicat pour les élections fédérales, avertissant les électeurs qu'Erin O'Toole n'est pas l'ami des travailleuses et travailleurs et qu'il va mener le pays dans la mauvaise direction.

La nouvelle publicité télévisuelle sera diffusée sur les principaux réseaux dans les semaines à venir, ainsi que des annonces numériques et un nouveau site Web de campagne : 2021otoole.ca

« Nous savons que les politiques conservatrices nous feront reculer avec des coupes et davantage d'allégements fiscaux pour les sociétés riches, tandis que les travailleuses et travailleurs canadiens sont ignorés, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Ces élections sont trop importantes, nous allons utiliser notre voix pour nous assurer que les conservateurs restent dans l'opposition. »

Unifor lancera une campagne de membre à membre dans le cadre de laquelle les militants syndicaux discuteront avec les membres, partageront des documents d'information sur les sept priorités du syndicat et encourageront les membres à voter pour des candidats progressistes partageant les mêmes idées.

Le syndicat mènera des campagnes de « mobilisation » dans des circonscriptions ciblées où les membres représentent une part importante de l'électorat.

« Unifor, comme tous les syndicats, a le droit constitutionnel de participer aux élections et la responsabilité de défendre les intérêts des membres chaque fois que les Canadiens se rendent aux urnes, et cette campagne a été approuvée à l'unanimité par le Conseil exécutif national du syndicat », a déclaré Jerry Dias.

Lors des élections fédérales de 2019, les membres organisateurs d'Unifor ont pu échanger avec plus de 100 000 membres, et les conservateurs ont été battus dans 72 % des 69 circonscriptions ciblées par le syndicat.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

