Cancer colorectal Canada demande aux provinces et aux territoires de s'engager clairement à abaisser l'âge du dépistage à 45 ans

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Alors que le Mois de la sensibilisation au cancer colorectal débute, Cancer colorectal Canada (CCC) demande aux gouvernements provinciaux et territoriaux de s'engager à réduire à 45 ans l'âge du dépistage systématique du cancer colorectal toute personne présentant un risque moyen. Ce changement est, selon les experts, urgent et nécessaire pour tenir compte de la hausse des taux de cette maladie chez les jeunes adultes.

« Les données sont sans équivoque : le cancer colorectal touche les jeunes Canadiens et Canadiennes à un rythme alarmant. Nous ne pouvons pas nous permettre de retarder les changements à nos programmes provinciaux et territoriaux de dépistage. Chaque année d'inaction entraîne des diagnostics à un stade plus avancé, des traitements plus agressifs et des décès qui auraient pu être évités », précise Barry D. Stein, PDG de Cancer Colorectal Canada.

Cet appel à l'action culminera lors d'une journée nationale de sensibilisation sur la Colline du Parlement le 10 mars prochain, appelée Mars en action ! , où des patients, des survivants, des professionnels de la santé et des défenseurs de partout au pays rencontreront des décideurs politiques afin de faire pression pour une réforme immédiate. Tout le Canada doit agir dès maintenant pour protéger la prochaine génération de Canadiens et aligner les lignes directrices nationales sur la réalité évolutive de cette maladie.

Une réforme s'impose face à la hausse des cas de cancer chez les moins de 50 ans

Une étude marquante publiée par l' American Cancer Society rapporte que le cancer colorectal est désormais la principale cause de décès lié au cancer chez les personnes de moins de 50 ans aux États-Unis. Cette tendance se reflète au Canada, où les taux d'incidence augmentent constamment chez les adultes âgés de 45 à 49 ans.

Malgré cette augmentation, tous les programmes de dépistage provinciaux commencent toujours à l'âge de 50 ans, laissant une population à risque croissante sans accès à un dépistage systématique et organisé. La modélisation épidémiologique et les données internationales démontrent qu'un dépistage à 45 ans améliore les taux de survie tout en réduisant les coûts de santé à long terme grâce à une intervention précoce et à la prévention.

Si les directives en matière de dépistage ne sont pas modernisées, le fossé entre les données scientifiques et la pratique risque de se creuser, avec des conséquences humaines et économiques qui auraient pu être évitées.

Une campagne national pour réduire l'âge du dépistage à 45 ans

En juin dernier, CCC a officiellement lancé sa campagne nationale # Dépistagea45 pour que le dépistage du cancer colorectal soit abaissé à 45 ans pour les personnes présentant un risque moyen. Depuis son lancement, CCC a activement mobilisé les ministères provinciaux et fédéral de la Santé, ainsi que les responsables de la santé publique, afin de souligner l'urgence de ce changement et d'encourager toutes les provinces à faire une modélisation.

Pour soutenir ses efforts de sensibilisation, CCC a collaboré avec The Brenner Research Lab de l'Université de Calgary afin de tirer parti de son expertise avancée en matière de modélisation pour générer des projections solides et fondées sur des preuves afin d'aider les décideurs à travers le Canada. Les modèles disponibles montrent que l'abaissement de l'âge du dépistage permettrait de détecter plus tôt des milliers de cas supplémentaires, réduisant ainsi considérablement le fardeau des maladies à un stade avancé.

Participez à la conversation et faites-vous dépister

Même si le cancer colorectal peut être évité et facilement traité lorsqu'il est détecté tôt, trop de Canadiens négligent le dépistage biennal recommandé.

Le CCC demande aux Canadiens âgés de 50 à 74 ans présentant un risque moyen, conformément aux lignes directrices actuelles, de se faire dépister régulièrement à l'aide du test immunochimique fécal (FIT), un test simple à réaliser à domicile qui permet de détecter les premiers signes de la maladie.

Dans le cadre du Mois de la sensibilisation au cancer colorectal, CCC encourage également les Canadiens et les Canadiennes à contribuer à la sensibilisation en participant à la journée « On s'habille en bleu » le 6 mars et en publiant sur les réseaux sociaux des photos d'eux-mêmes, de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues vêtus de bleu. Des monuments locaux à travers le pays s'illumineront en bleu afin de renforcer la sensibilisation.

Discutez de la prévention du cancer colorectal, et rendez hommage aux personnes touchées par la maladie sur les réseaux sociaux avec les mots-clics: #Depistagea45 #SauvezlesFesses

Faits sur le cancer colorectal

Deuxième cause de décès par cancer au Canada chez les hommes et les femmes

Quatrième cancer le plus fréquemment diagnostiqué.

On estime que 26 400 Canadiens recevront un diagnostic de cancer colorectal cette année, dont 50 % sont des personnes en âge de travailler.

de cancer colorectal cette année, dont 50 % sont des personnes en âge de travailler. Environ 9 100 décès par an.

En moyenne, 72 Canadiens reçoivent un diagnostic et 25 décèdent chaque jour.

Source: https://www.colorectalcancercanada.com/colorectal-cancer/statistics/

À propos de Colorectal Cancer Canada

Cancer colorectal Canada (CCC) est l'organisation nationale à but non lucratif dirigée par des patients atteints de cancer colorectal. Depuis 1998, elle se consacre à la sensibilisation et à l'éducation sur le cancer colorectal, au soutien des patients et des soignants, et à la défense de leurs intérêts. La mission de la CCC est de réduire l'incidence et la mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur famille et des soignants.

Site web : www.colorectalcancercanada.com

Médias sociaux: Facebook, Instagram, X : @coloncanada

