L'application lancée en 2013 a été développée initialement pour répondre à la demande des clients du monde entier pour des méthodes d'achat sur le pouce plus pratiques. Cette application très conviviale est devenue le support préféré des clients pour faire leurs achats, leur permettant de trouver facilement tout ce dont ils ont besoin dans un court délai. L'application a toujours obtenu des évaluations et des commentaires très positifs. Elle compte plus de 67 000 évaluations et une note de 4,7 étoiles sur iOS, et plus de 166 000 évaluations et une note de 4,8 étoiles sur Android.

« Nos clients continuent d'utiliser nos applications mobiles en grand nombre. iHerb a connu une augmentation de 63 % de l'engagement sur les téléphones intelligents en 2020, même durant une période où mondialement, tous sont restés à la maison. Cette forte croissance reflète la réaction positive des clients face aux améliorations que nous avons apportées à notre application. Nous nous efforçons de simplifier la découverte et la recherche des meilleurs produits, la lecture des avis sincères des clients et l'achat de produits grâce à une nouvelle expérience de paiement simplifiée proposée dans notre application. Cela est combiné à nos efforts constants pour améliorer la vitesse en général, la localisation, et pour offrir une expérience d'achat plus personnalisée aux clients du monde entier », souligne BT Bitarafan, chef des technologies chez iHerb.

Plus récemment, l'équipe d'iHerb a travaillé sans relâche pour repenser l'expérience utilisateur en perfectionnant les méthodes de recherche et de découverte, ainsi que le fonctionnement du panier et de la caisse. Grâce aux améliorations apportées à sa performance, l'application offre désormais une expérience garantie sans problème technique à 99 %. Les clients d'iHerb étant répartis dans 150 pays, les options d'expédition et le paiement localisé ont été améliorés. Nous avons notamment intégré Global Air Locker et Pony Express pour les livraisons en Russie, et les transactions avec Alipay et Apple Pay ont été améliorées. Les notifications ont aussi été améliorées pour y intégrer des fonctions telles que des rappels de renouvellement et des notifications de retour en stock.

iHerb est l'un des plus grands détaillants de commerce électronique aux États-Unis, offrant 30 000 produits de 1 200 marques de premier plan à des millions de clients dans le monde. iHerb expédie directement ses produits d'entrepôts climatisés certifiés BPF à la fine pointe de la technologie à des clients dans 188 pays et territoires. Depuis 1996, iHerb continue d'innover en offrant des produits de la plus haute qualité, au meilleur rapport qualité-prix possible, livrés selon l'expérience client la plus pratique. https://www.iherb.com

