IRVINE, Californie, 24 juillet 2024 /CNW/ - iHerb, l'un des principaux détaillants en ligne de vitamines, de minéraux, de suppléments et d'autres produits de santé et de bien-être au monde, a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois nouveaux suppléments novateurs de Martha Stewart, Marquee Brands et Project #1 Nutrition. La nouvelle gamme de suppléments Martha Stewart Wellness- collagène marin Martha Stewart Wellness, Martha Stewart Wellness Greens, et Martha Stewart Wellness Reds - aidera à transmettre l'engagement renommé de Martha Stewart envers le bien-être et la vitalité aux clients d'iHerb situés dans plus de 180 pays.

Les suppléments Martha Stewart Wellness Greens, Reds et collagène marin fabriqués à partir d’ingrédients entièrement naturels et issus de sources durables et exempts d’additifs artificiels sont maintenant offerts aux consommateurs à l’échelle internationale par l’entremise d’iHerb.

« En tant que défenseurs de longue date d'une vie quotidienne saine, nous avons cherché à élargir notre assortiment de bien-être avec des suppléments tout-en-un ciblés qui s'intègrent facilement dans la vie occupée des gens, a déclaré Thomas Joseph, vice-président directeur, Arts culinaires, Martha Stewart. « Le régime de jus matinal bien publicisé de Martha et son influence continue dans le domaine du mieux-être, qui a su joindre les masses avec le magazine Whole Living, a joué un rôle déterminant dans notre décision. Étant donné que tant de personnes accordent la priorité à leur santé et à leur bien-être aujourd'hui, nous sommes ravis de leur offrir trois solutions très efficaces, formulées avec précision et savoureuses pour les aider à atteindre leurs objectifs de bien-être. »

Les nouveaux produits Martha Stewart Wellness utilisent des ingrédients entièrement naturels et d'origine durable et sont exempts d'additifs artificiels. La gamme de produits polyvalents et faciles d'utilisation offre des suppléments aux multiples avantages qui peuvent servir à soutenir un mode de vie sain. Les produits sont méticuleusement conçus pour favoriser la santé et le bien-être, un excellent complément à tout parcours de bien-être.

« Nous sommes heureux de nous associer à Martha Stewart et à Project #1 Nutrition pour offrir ses produits de bien-être soigneusement conçus à des clients du monde entier qui comprennent l'importance de mener une vie meilleure à tout âge, a déclaré Lindsey Wiefels, première vice-présidente, Marchandisage à iHerb. Le nom de Martha Stewart est synonyme de qualité, de goût et de souci du détail, ce qui fait de sa nouvelle gamme de produits de bien-être un produit recherché et très attrayant sur la scène internationale. »

Les produits Martha Stewart Wellness qui suivent sont maintenant disponibles sur le site Web et l'application mobile iHerb :

Collagène marin Martha Stewart Wellness soutient la production de collagène et favorise un sommeil de qualité grâce à des formules avancées. Les peptides de collagène améliorent la force osseuse, l'élasticité cutanée et la croissance des cheveux et des ongles. Offert avec un arôme de citron, de café et non aromatisé. *

soutient la production de collagène et favorise un sommeil de qualité grâce à des formules avancées. Les peptides de collagène améliorent la force osseuse, l'élasticité cutanée et la croissance des cheveux et des ongles. Offert avec un arôme de citron, de café et non aromatisé. * Martha Stewart Wellness Reds libère des réserves d'énergie naturelle et préserve les fonctions vitales avec des antioxydants et des probiotiques dans un mélange de grenades et de fruits de la passion. Ce mélange aide à stimuler le métabolisme et soutient les niveaux d'énergie tout au long de la journée. *

libère des réserves d'énergie naturelle et préserve les fonctions vitales avec des antioxydants et des probiotiques dans un mélange de grenades et de fruits de la passion. Ce mélange aide à stimuler le métabolisme et soutient les niveaux d'énergie tout au long de la journée. * Martha Stewart Wellness Greens nourrit le corps de superaliments essentiels avec des épinards, du céleri et des racines de gingembre équilibrés avec des agrumes éclatants. Ce supplément fournit des légumes verts équivalant à la consommation pour une journée complète en une seule portion, augmentant l'énergie et l'immunité. *

*Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Veuillez cliquer ici pour accéder à ce communiqué et aux annonces antérieures d'iHerb. Pour télécharger des images de produits destinées aux médias, veuillez consulter le site https://brandfolder.com/iherb/iherb-pressassets?locale=fr.

À propos d'iHerb

iHerb est l'une des principales destinations de commerce électronique au monde qui se consacre à offrir une vaste sélection de vitamines, de minéraux, de suppléments et d'autres produits de santé et de bien-être. Soutenue par une main-d'œuvre mondiale de 3 000 membres d'équipe, iHerb sert plus de 10 millions de clients actifs dans plus de 180 pays et 19 langues. Le réseau logistique mondial sophistiqué d'iHerb est ancré dans huit centres de traitement des commandes climatisés aux États-Unis et en Asie, offrant aux clients une expérience de magasinage transparente et fiable. Fondée en 1996 et basée à Irvine, en Californie, iHerb a pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour de plus amples renseignements, visitez le site corporate.iherb.com.

À propos de Martha Stewart

Martha Stewart est la fondatrice de la première entreprise de style de vie multicanal, Martha Stewart Living Omnimedia, entrepreneure, auteure à succès de 99 livres sur le style de vie (à ce jour) et animatrice d'émissions de télévision primées aux Emmy. Joignant chaque mois plus de 100 millions d'admirateurs dévoués au moyen de plateformes multimédias et de produits pour la maison, Martha est l'autorité incontournable sur le thème général de la vie et de la célébration de votre vie à son meilleur. Elle et son personnel talentueux fournissent des renseignements fiables, opportuns et utiles sur tous les aspects de la vie quotidienne, soit la cuisine, le divertissement, le jardinage, la rénovation domiciliaire, la collecte, l'organisation, l'artisanat, la vie saine, les fêtes, les mariages et les soins aux animaux de compagnie, dans de nombreux formats médiatiques.

À propos de Marquee Brands

Marquee Brands est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les marques, le marketing et les médias. Détenue par des fonds d'investissement gérés par Neuberger Berman, l'un des principaux gestionnaires de placements détenus par des employés au monde, Marquee Brands cible des marques de grande qualité ayant une forte notoriété auprès des consommateurs et un potentiel de croissance à long terme. Marquee Brands cherche à cerner des marques dans divers segments de produits de consommation dans le but d'élargir leur portée dans les canaux de vente au détail, sur le plan géographique, et la catégorie de produits, tout en préservant le patrimoine de la marque et en améliorant l'expérience ultime des consommateurs. Le portefeuille comprend Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod et Bruno Magli. Par l'entremise de son équipe mondiale de professionnels et de partenaires, Marquee Brands surveille les tendances et les marchés afin de faire croître et de gérer les marques en partenariat avec les détaillants, les titulaires de licence et les fabricants au moyen d'une planification stratégique, d'un marketing et d'un commerce électronique attrayants et percutants. www.marqueebrands.com

À propos de Project #1 Nutrition

Avec ses fondateurs qui possèdent des décennies d'expérience dans l'industrie du bien-être, Project #1 Nutrition est à l'avant-garde de l'industrie du bien-être avec une mission unique : révolutionner la santé grâce à des suppléments appuyés par la science et un engagement inébranlable envers la qualité et la simplicité. Fondé sur la conviction que le véritable bien-être transcende les stéréotypes, Project #1 Nutrition se consacre à soutenir chaque personne dans son parcours vers une santé optimale, peu importe son niveau de conditionnement physique ou ses choix de mode de vie.

Avec une gamme de produits allant des formules protéiques avancées aux solutions de bien-être novatrices, Project #1 Nutrition garantit que chaque supplément est fabriqué avec les meilleurs ingrédients, en accordant la priorité à la pureté, à l'efficacité et à la durabilité environnementale. Notre collaboration avec Martha Stewart Wellness amplifie notre vision commune de rendre un mode de vie sain accessible et agréable, en combinant l'expertise de Martha dans la création d'une vie bien vécue avec notre approche scientifique en matière de supplément nutritif.

Alors que nous continuons de croître et d'innover, Project #1 Nutrition demeure engagé envers ses valeurs fondamentales de transparence, d'intégrité et d'excellence. Nos suppléments ne sont pas seulement des produits; ils témoignent de notre conviction que la nutrition peut transformer des vies. Nous sommes fiers de nous associer à Martha Stewart pour offrir cette nouvelle gamme de suppléments de bien-être à ceux qui recherchent l'harmonie de la santé et la facilité dans leur vie quotidienne.

Découvrez notre engagement à transformer le bien-être à l'adresse https://www.project1nutrition.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2467817/Martha_Stewart.jpg

SOURCE iHerb

PERSONNE-RESSOURCE : iHerb Relations avec les médias : [email protected]; Magrino PR pour Martha Stewart Living Omnimedia : [email protected]