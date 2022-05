Ignorés par Québec, les avocats et avocates de l'aide juridique déclenchent la grève

MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Sans nouvelles du Conseil du trésor depuis l'obtention de leurs mandats de grève, les syndicats des avocates et avocats de l'aide juridique affiliés à la CSN tiennent aujourd'hui une première demi-journée de grève. Les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont touchées par ce débrayage.

Après avoir tenu des lignes de piquetage devant les différents bureaux de l'aide juridique, les grévistes convergeront sur l'heure du dîner vers divers tribunaux où ils iront manifester, notamment vers le Palais de justice de Montréal.

Alors que leur convention collective est échue depuis plus de deux ans, ils désirent ainsi augmenter la pression sur le Conseil du trésor qui refuse de consentir des mandats de négociation pour maintenir la parité salariale avec les procureur-es de la Couronne employés par Québec.

« Puisque la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, semble faire fi de notre appel du pied, nous en appelons à la clairvoyance de son collègue de la Justice : le ministre Jolin-Barrette, connaît très bien le rôle attendu des avocates et avocats de l'aide juridique dans de nombreux dossiers qui lui sont prioritaires », souligne Me Justine Lambert-Boulianne, présidente du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique de Montréal et Laval-CSN. « C'est notamment le cas en matière de droits de la jeunesse dans la foulée des recommandations de la Commission Laurent ainsi qu'au sein de différents programmes d'appui aux victimes de violence conjugale ou sexuelle ou de programmes de défense contre les rénovictions. Autant de chantiers développés actuellement avec l'appui incontournable des avocates et des avocats de l'aide juridique à qui le gouvernement refuse la parité salariale avec la Couronne, laquelle a pourtant été négociée il y a à peine deux ans. »

Québec refuse d'accorder la parité avec les procureur-es de la Couronne

Après l'avoir explicitement mentionné à la table de négociation, les représentants du Conseil du trésor ont réaffirmé publiquement, dans une déclaration reprise par les médias, qu'ils n'avaient pas de directives pour maintenir une quelconque parité salariale avec la Couronne, puisque « les conditions de travail des avocates et avocats de la Commission des services juridiques sont différentes de celles des procureur-es aux poursuites criminelles et pénales ».

Des propos qui ont fait bondir les représentants syndicaux de l'aide juridique. « Notre dernière convention s'était conclue en reconnaissant à nouveau le principe de la parité de nos conditions de travail : nous plaidons les mêmes dossiers, devant les mêmes tribunaux et les mêmes juges, que les procureur-es de la Couronne. En raison de cette parité des conditions de travail, l'équité la plus élémentaire est de nous accorder la même rémunération que celle qui a été consentie aux procureur-es de la Couronne le 16 décembre dernier », affirme Me Laurence Côté, avocate de l'aide juridique de la Gaspésie également membre du comité de négociation. Me Côté rappelle d'ailleurs que Sonia LeBel et Simon Jolin-Barrette, tous deux avocats, se sont par le passé prononcés en faveur de la parité salariale entre les avocats de l'aide juridique et les procureurs de la Couronne.

Les syndicats CSN de l'aide juridique ayant un mandat de trois jours de grève en banque, d'autres journées de grève pourraient perturber les tribunaux au cours des prochaines semaines. Soulignons d'ailleurs que les avocates et avocats de l'aide juridique ne sont pas soumis à la législation encadrant les services essentiels. Le 24 mai en matinée, les dossiers à la Cour seront donc suspendus et reportés en après-midi.

Malgré un recours judiciaire relatif à la rémunération des avocates et avocats de l'aide juridique, le gouvernement a tout de même accordé des augmentations salariales de 10 % sur quatre ans aux procureur-es de la Couronne. Il ne propose toutefois que 6 % sur trois ans à leurs homologues de l'aide juridique.

