IGEL s'associe à Menlo Security pour renforcer l'accès sécurisé à vérification systématique, du point d'extrémité au navigateur

Cette solution conjointe renforce la sécurité entre les terminaux et les navigateurs, tout en aidant les organisations

à optimiser l'utilisation de l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) pour les navigateurs et les flux de travail SaaS pris en charge

FORT LAUDERDALE, Floride, 13 août 2026 /CNW/ - IGEL ® , éditeur mondial de logiciels proposant la plateforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, et Menlo Security, leader de la sécurité des navigateurs pour les équipes humaines et automatisées, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à offrir un accès sécurisé de bout en bout, depuis les terminaux jusqu'aux applications d'entreprise. Cette solution conjointe associe la plateforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ à la solution Menlo Secure Application Access (SAA), permettant ainsi aux entreprises de réduire leur dépendance inutile vis-à-vis de la VDI, pour les flux de travail axés sur le navigateur, de limiter la prolifération des agents sur les terminaux et de prendre en charge un accès conforme au modèle Zero Trust pour les flux de travail Web et SaaS.

IGEL s'associe à Menlo Security

Combler la faille de sécurité entre les terminaux et les navigateurs

Les architectes en sécurité sont confrontés à un défi majeur : de nombreux modèles de sécurité des terminaux continuent de considérer l'état de sécurité des appareils et l'accès au navigateur comme des points de contrôle distincts, alors que la plupart des tâches s'effectuent désormais dans le navigateur par l'intermédiaire d'applications cloud et Web. Cet écart ne cesse de se creuser alors que les agents d'IA commencent à travailler aux côtés des employés dans le navigateur, introduisant ainsi de nouveaux modèles d'activité basés sur le navigateur que les terminaux et les contrôles d'accès existants n'ont pas été conçus pour gérer. Le partenariat entre IGEL et Menlo Security comble cette lacune en mettant en place un modèle de confiance coordonné qui part du terminal et s'étend jusqu'à l'accès aux applications par l'intermédiaire du navigateur.

« L'avenir de l'informatique d'entreprise repose sur une approche privilégiant avant tout le navigateur, cependant la sécurité du navigateur dépend de la sécurité du système d'exploitation sur lequel il repose », a déclaré Jim Airdo, vice-président senior chargé des alliances stratégiques chez IGEL. « IGEL est la base d'un système d'exploitation sécurisé pour un accès moderne aux applications, fournissant aux organisations de la plateforme de confiance dont elles ont besoin pour adopter en toute confiance des espaces de travail fournis par un navigateur. « En association avec la plateforme de sécurité pour navigateurs Menlo, nous offrons une protection de bout en bout qui regroupe la sécurité des terminaux et celle des navigateurs au sein d'une architecture Zero Trust unique et résiliente. »

Cette solution conjointe réduit les difficultés courantes en matière d'intégration et d'exploitation qui se manifestent lorsque la sécurité des terminaux et la sécurité Web fonctionnent de manière indépendante. Plutôt que d'ajouter davantage d'agents sur les terminaux ou de faire passer les flux de travail axés sur le navigateur par des sessions VDI complètes, les architectes en sécurité peuvent harmoniser la gouvernance des terminaux avec les contrôles d'accès basés sur le navigateur tout au long du parcours d'accès.

Une architecture conçue pour allier simplicité et évolutivité

Avec l'annonce d'aujourd'hui, IGEL et Menlo Security proposent une solution conjointe qui associe les terminaux équipés de la technologie IGEL à la solution « Menlo Secure Application Access », offrant ainsi trois avantages architecturaux majeurs :

Plan de contrôle coordonné aligné sur le modèle Zero Trust : le Preventative Security Model ® d'IGEL, permet d'établir une base fiable pour les terminaux en réduisant leur surface d'attaque et en limitant les risques inutiles avant même que l'accès n'ait lieu. Menlo SAA complète cette base en mettant en œuvre des contrôles d'accès basés sur le principe du privilège minimal pour les applications Web et SaaS. Ensemble, les équipes de sécurité peuvent harmoniser la gouvernance des terminaux grâce à la solution Universal Management Suite™ (UMS™), avec des politiques d'accès aux navigateurs et aux services SaaS appliquées par l'intermédiaire de Menlo SAA, remplaçant ainsi les flux de travail fragmentés liés aux terminaux et aux accès par un modèle opérationnel de sécurité plus coordonné.

: le Preventative Security Model d'IGEL, permet d'établir une base fiable pour les terminaux en réduisant leur surface d'attaque et en limitant les risques inutiles avant même que l'accès n'ait lieu. Menlo SAA complète cette base en mettant en œuvre des contrôles d'accès basés sur le principe du privilège minimal pour les applications Web et SaaS. Ensemble, les équipes de sécurité peuvent harmoniser la gouvernance des terminaux grâce à la solution Universal Management Suite™ (UMS™), avec des politiques d'accès aux navigateurs et aux services SaaS appliquées par l'intermédiaire de Menlo SAA, remplaçant ainsi les flux de travail fragmentés liés aux terminaux et aux accès par un modèle opérationnel de sécurité plus coordonné. Accès aux applications sans client : les entreprises peuvent sécuriser l'accès aux applications stratégiques pour les navigateurs pris en charge et les modèles d'accès SaaS sans déployer d'agents supplémentaires sur les terminaux ni étendre l'infrastructure VDI à des flux de travail pouvant être exécutés en toute sécurité par l'intermédiaire du navigateur. Cela permet de réduire la prolifération des agents sur les terminaux et la complexité de l'infrastructure, tout en simplifiant le déploiement dans divers environnements de terminaux.

: les entreprises peuvent sécuriser l'accès aux applications stratégiques pour les navigateurs pris en charge et les modèles d'accès SaaS sans déployer d'agents supplémentaires sur les terminaux ni étendre l'infrastructure VDI à des flux de travail pouvant être exécutés en toute sécurité par l'intermédiaire du navigateur. Cela permet de réduire la prolifération des agents sur les terminaux et la complexité de l'infrastructure, tout en simplifiant le déploiement dans divers environnements de terminaux. Gestion rationalisée : les architectes en sécurité peuvent tirer parti de l'UMS™ pour centraliser le contrôle des terminaux tout en appliquant les politiques de sécurité basées sur le navigateur de Menlo à travers des fournisseurs d'identité et des outils d'orchestration de la sécurité existants.

« Ensemble, IGEL et Menlo offrent aux équipes de sécurité une approche coordonnée, du terminal à l'application, leur permettant ainsi d'étendre le modèle Zero Trust partout où leurs collaborateurs et leurs agents d'IA interviennent, sans avoir à multiplier les agents sur les terminaux ni à déployer de VDI », a déclaré Aayush Agarwal, directeur de la gestion des produits de Menlo Security. « La sécurisation du navigateur est désormais essentielle à la sécurité de l'entreprise, et nous développons la plateforme de sécurité Menlo Browser afin qu'elle serve de base sur laquelle des partenaires de premier plan dans le domaine des terminaux et des infrastructures, tels qu'IGEL, peuvent ajouter leur propre valeur. »

Impact mesurable sur l'activité

Les organisations qui mettent en œuvre cette solution commune peuvent s'attendre à des améliorations opérationnelles concrètes :

Renforcement de la sécurité : des contrôles coordonnés, conformes au modèle « Zero Trust », allant des terminaux aux applications, permettent de réduire les lacunes courantes entre la fiabilité des appareils, l'utilisation des identifiants et l'accès aux applications avec un navigateur.

: des contrôles coordonnés, conformes au modèle « Zero Trust », allant des terminaux aux applications, permettent de réduire les lacunes courantes entre la fiabilité des appareils, l'utilisation des identifiants et l'accès aux applications avec un navigateur. Architecture simplifiée : la réduction du nombre d'agents sur les terminaux et des points d'intégration des chemins d'accès permet de réduire à la fois la complexité technique et le risque opérationnel.

: la réduction du nombre d'agents sur les terminaux et des points d'intégration des chemins d'accès permet de réduire à la fois la complexité technique et le risque opérationnel. Réduction du coût total de possession : une utilisation plus ciblée de l'infrastructure VDI pour les charges de travail qui en ont besoin, tandis que les flux de travail du navigateur et SaaS peuvent évoluer vers un modèle d'accès sécurisé plus simple afin d'améliorer l'efficacité informatique. Cette solution conjointe permet un déploiement immédiat pour les entreprises qui souhaitent moderniser leurs environnements VDI ou renforcer leurs investissements existants en matière de sécurité des terminaux grâce à une protection complète des applications Web.

Pour en savoir plus sur la plateforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, veuillez consulter https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.

À propos d'IGEL

IGEL ® est un éditeur de logiciels international qui propose IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, une plateforme de terminaux sécurisée et réglementée permettant un accès sécurisé au cloud, aux environnements VDI, DaaS et SaaS, aux navigateurs sécurisés, aux applications d'entreprise, ainsi qu'aux terminaux OT. Cette plateforme repose sur IGEL OS, un système d'exploitation immuable qui contribue à réduire la surface d'attaque des terminaux, à maintenir ces derniers dans un état connu et fiable, et à garantir un accès sécurisé dans les environnements de travail distribués. Grâce au IGEL Preventative Security Model®, la plateforme offre une diffusion certifiée des charges de travail, une gouvernance centralisée et une application contextuelle, alignant ainsi la sécurité des terminaux sur les architectures Zero Trust et SSE/SASE proposées par les principaux partenaires « IGEL Ready ».

La solution IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) aide les entreprises à rétablir un accès sécurisé sur les terminaux Windows touchés par des ransomwares, d'autres cyberattaques ou des pannes. Fondée en 2001, la société IGEL, dont le siège social est situé en Allemagne, dispose de bureaux aux États-Unis, à San Francisco et à Fort Lauderdale, et collabore avec un écosystème de 130 marques technologiques de premier plan. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.igel.com.

« Windows » est une marque déposée du groupe Microsoft.

À propos de Menlo Security

Menlo Security est le pionnier de la « Browser Security Platform » (BSP), la première infrastructure du secteur conçue pour gérer une main-d'œuvre hybride composée d'humains et d'agents IA autonomes. En plaçant le navigateur au cœur du nouveau système d'exploitation d'entreprise, Menlo propose un « Guardian Runtime » qui résout les risques spécifiques liés au fonctionnement des agents d'IA à la vitesse d'une machine, sans le regard critique de l'humain. La plateforme Menlo permet aux entreprises « agentiques » de déployer l'IA à grande échelle en toute confiance, en offrant une connectivité universelle aux données existantes et une prévention unifiée des menaces « zero-day » à chaque session. Reconnue par plus de 1 000 entreprises internationales -- dont huit des dix plus grandes institutions financières et d'importantes administrations publiques -- la plateforme Menlo assure la protection de plus de 8 millions d'utilisateurs et de millions de sessions simultanées d'agents IA. Basée à Mountain View, en Californie, et soutenue par des investisseurs tels que JPMorgan Chase, American Express Ventures et Vista Equity Partners, Menlo sécurise le navigateur à l'ère de l'agentique. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.menlosecurity.com.

SOURCE IGEL

CONTACT : Yocasta Valdez, directrice de la communication d'entreprise, [email protected] ; Greenough Communications, [email protected]