Cette mesure renforce le leadership d'IGEL en matière de soins de santé en EMOA et élargit le soutien aux clients et aux partenaires de la région.

LONDRES, 30 juin 2026 /CNW/ - IGEL, une entreprise mondiale de logiciels offrant Adaptive Secure Endpoint PlatformMC pour les espaces de travail numériques modernes et l'accès sécurisé, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe de DTI avec la nomination de James Millington en tant que DTI régional pour les soins de santé, EMEA. Cette nomination reflète l'investissement continu d'IGEL dans les soins de santé et d'autres domaines de croissance stratégique.

IGEL nomme James Millington au poste de DTI régional pour les soins de santé dans l'EMOA

En tant que DTI régional, secteur de la santé pour l'EMOA, Millington travaillera en étroite collaboration avec les clients du secteur de la santé, les équipes sur le terrain et les partenaires de la région pour favoriser l'adoption de la plateforme de terminaux immuables d'IGEL dans les environnements cliniques et de prestation de soins. Sa nomination complète le travail de Jason Mafera, qui dirige les activités de DTI régional dans le secteur de la santé d'IGEL en Amérique du Nord, donnant ainsi à IGEL un leadership dédié de DTI régional dans le secteur de la santé de part et d'autre de l'Atlantique.

Millington possède une vaste expérience avec des fournisseurs de soins de santé à l'échelle mondiale, y compris des postes de direction chez Armis, VMware, Imprivata et Citrix. Il prend les fonctions de DTI régional après près de trois ans à la tête du marketing des produits chez IGEL, où il a contribué à façonner le positionnement de l'entreprise sur le marché et la présentation de la plateforme aux côtés de Klaus Oestermann, chef de la direction. Il apporte maintenant cette expérience stratégique et axée sur les soins de santé directement aux clients et aux partenaires du marché de l'EMOA.

« Les organisations de soins de santé de l'EMOA sont de plus en plus à la recherche de stratégies modernes, résilientes et sûres pour améliorer les soins aux patients tout en réduisant les risques opérationnels. James met à profit l'expertise en soins de santé, les perspectives stratégiques et l'orientation client nécessaires pour aider les organisations à mener à bien cette transformation. Sa nomination renforce l'engagement d'IGEL envers le secteur de la santé et notre mission d'offrir une expérience de soins de santé numérique plus sûre et résiliente grâce à notre plateforme Adaptive Secure Endpoint, à notre approche de sécurité préventive et à nos capacités de continuité des activités et de reprise après sinistre. Nous sommes ravis que James dirige ces efforts alors que nous approfondissons nos investissements dans les soins de santé et que nous aidons les organisations de l'EMOA à créer des espaces de travail numériques sûrs, résilients et prêts pour l'avenir », déclare Matthias Haas, directeur général et DTI, IGEL.

L'annonce reflète l'attention continue d'IGEL sur les soins de santé en tant que marché vertical stratégique. Grâce à l'IGEL Adaptive Secure Endpoint PlatformMC, IGEL aide les organismes de santé à offrir un accès sécurisé et fiable aux cliniciens, tout en simplifiant la gestion des terminaux et en améliorant la résilience dans les environnements de soins distribués.

« Le secteur de la santé entre dans une période d'innovation déterminante dans l'EMOA. Les fournisseurs doivent trouver de nouvelles façons de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la qualité des soins, de soutenir les modèles de soins numériques et virtuels et de rapprocher les services des patients, tout en défendant les environnements cliniques contre un contexte de cybermenaces de plus en plus complexe. IGEL a un rôle unique à jouer dans cette transformation. Grâce à IGEL, les organismes de santé peuvent établir une base de terminaux immuables et sécurisés dès la conception qui aide à protéger l'accès aux systèmes essentiels, à renforcer la résilience et à réduire la complexité à grande échelle. Je suis heureux d'aider les clients et les partenaires de l'EMOA à appliquer cette approche aux réalités de la prestation moderne des soins », déclare James Millington, DTI régional, soins de santé EMOA, IGEL.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Millington s'attachera à renforcer l'écosystème de partenaires d'IGEL dans l'EMOA et à aider les établissements de santé à intégrer IGEL dans leurs stratégies globales d'accès sécurisé et de résilience.

En savoir plus sur les solutions IGEL pour les soins de santé : IGEL | Soins de santé

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À propos d'IGEL

IGEL est un éditeur mondial de logiciels qui propose l'Adaptive Secure Endpoint PlatformMC pour les espaces de travail numériques modernes et l'accès sécurisé. Grâce à son système d'exploitation sécurisé des terminaux, à son Universal Management Suite (UMS) et à son IGEL App Portal, IGEL met en œuvre un Preventative Security ModelMC qui aide les entreprises à renforcer leur sécurité, à améliorer leur résilience et à gérer de manière centralisée les accès aux terminaux dans des environnements distribués.

La plateforme fournit l'IGEL Adaptive Secure DesktopMC, pour un accès sécurisé et fiable aux applications SaaS, DaaS, VDI et d'entreprise à travers les environnements distribués. Soutenue par plus de 130 partenaires technologiques validés, IGEL étend les cadres Zero Trust et SASE aux terminaux. Fondé en 2001, IGEL a son siège en Allemagne et des activités aux États-Unis. Pour en savoir plus : www.igel.com

SOURCE IGEL

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