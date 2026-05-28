La tournée réunira les clients, les partenaires et les chefs de file de l'industrie pour aborder la sécurité des terminaux, la résilience et la prestation sécurisée des espaces de travail.

LONDRES, 28 mai 2026 /CNW/ - IGEL, la société mondiale de logiciels qui propose l'Adaptive Secure Endpoint Platform™ pour les espaces de travail numériques modernes et un accès sécurisé, annonce aujourd'hui sa tournée intitulée Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit en Europe. Cette série de cinq villes réunira des clients, des partenaires et des chefs de file de l'industrie pour examiner les priorités en matière de sécurité des terminaux, de résilience et de prestation des espaces de travail qui façonnent la stratégie d'entreprise dans toute la région.

IGEL Now & Next

La tournée étend l'événement phare Now & Next® d'IGEL aux principaux marchés européens, créant ainsi un forum régional pour les organisations qui doivent composer avec des exigences croissantes en matière de sécurité, une complexité opérationnelle et des exigences changeantes en matière d'accès sécurisé.

« Nous recevons toujours les mêmes observations de nos clients : les entreprises veulent un contrôle accrue aux terminaux, une plus grande résilience en cas de perturbation et une voie pratique pour soutenir les modèles d'espace de travail actuels et émergents », déclare Klaus Oestermann, chef de la direction d'IGEL. « La tournée de présentation des sommets Now & Next® vise à rapprocher ces débats des clients et des partenaires de l'écosystème, ce qui aide à définir la prochaine phase de la stratégie des terminaux. »

Chaque sommet sera suivi par des dirigeants d'IGEL, des dirigeants régionaux, des clients et des partenaires de l'écosystème. Les conférenciers de la série seront Klaus Oestermann, chef de la direction ; Matthias Haas, CTO ; Emanuel Pirker, CTO sur le terrain pour les centres de contact et les services financiers ; James Millingon, CTO sur le terrain pour les soins de santé (EMEA) ; Jason Mafera, CTO sur le terrain pour les soins de santé (Amérique du Nord) ; John Walsh, CTO sur le terrain pour les pouvoirs publics, les TO et l'IdO ; et Sterling Wilson, CTO sur le terrain pour la BC&DR chez IGEL, ainsi que des experts et partenaires de produits, dont Nvidia, Omnissa, Nutanix et UltrArmor.

L'ordre du jour des sessions portera sur les questions les plus pertinentes pour les entreprises européennes, y compris la résilience et la reprise après sinistre des terminaux, le contrôle et la gouvernance des données, la convergence des TI et des technologies opérationnelles (TO), la modernisation de l'infrastructure et la continuité des activités et reprise après sinistre (BCDR).

Le programme examinera également la façon dont les entreprises des secteurs d'activité essentiels peuvent utiliser une stratégie centralisée pour réduire l'exposition aux données locales, alléger la pression du cycle de renouvellement et renforcer la continuité opérationnelle.

La série IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit fera escale à :

Dans le cadre de l'événement de Francfort, IGEL tiendra son IGEL Partner Summit le lundi 15 juin, au Frankfurt Marriott Hotel. Le programme à capacité limitée comprendra des mises à jour stratégiques et des canaux, des sessions de développement des affaires, du contenu axé sur la certification, du réseautage avec des partenaires et des prix de partenaires.

« Alors que les entreprises reconsidèrent les terminaux comme une partie plus contrôlée, plus résiliente et mieux gérée centralement de l'architecture de sécurité, la discussion passe de la simple gestion des appareils à la reprise, à la gouvernance et à la continuité », ajoute Oestermann. « C'est la conversation que nous voulons mener à travers l'Europe. »

La tournée de présentation débutera à Londres le 28 mai, au cours de laquelle les dirigeants d'entreprise et de sécurité discuteront de ce à quoi ressemblent concrètement les architectures de terminaux résilientes.

Pour en savoir plus sur les ordres du jour, les conférenciers et les inscriptions, visitez igel.com/security-summits.

À propos d'IGEL

IGEL est une entreprise mondiale de logiciels qui propose son Adaptive Secure Endpoint Platform™ pour des espaces de travail numériques modernes et un accès sécurisé. Grâce à son système d'exploitation sécurisé des terminaux, son Universal Management Suite™ (UMS) et à son portail d'applications IGEL, IGEL offre un modèle de sécurité préventive conçu pour réduire la complexité des terminaux, renforcer le contrôle et soutenir un accès sécurisé dans les environnements distribués.

La plateforme fournit l'Adaptive Secure Desktop™, offrant un accès sécurisé et fiable aux applications SaaS, DaaS, VDI et d'entreprise. Soutenu par plus de 130 partenaires technologiques, IGEL aide les entreprises à étendre leurs stratégies de vérification systématique et SASE à leurs terminaux. Fondé en 2001, IGEL a son siège social en Allemagne et exerce ses activités dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

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SOURCE IGEL

CONTACT : Yocasta Valdez, directrice, communications d'entreprise, [email protected]