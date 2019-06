IGA et FoodHero joignent leurs forces pour réduire le gaspillage alimentaire

Une facture d'épicerie réduite pour les consommateurs

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - IGA et FoodHero annoncent le lancement d'une application mobile pour lutter contre le gaspillage alimentaire et offrir aux Québécois des produits à prix réduit, qui sont encore tout à fait comestibles et dont la date de péremption approche. Après avoir mené avec succès un projet pilote en partenariat avec la start-up montréalaise FoodHero dans son magasin de la rue Langelier, IGA ouvre son programme à cinq autres magasins avant d'étendre éventuellement son offre à l'ensemble de ses supermarchés au Québec.

Grâce à ce programme, les consommateurs et les détaillants sont gagnants : le consommateur achète à rabais, le marchand détaillant vend le produit et évite les coûts économiques et environnementaux (émissions de CO 2 ) qu'engendrent la production, le transport et l'enfouissement des produits non consommés.

L'application FoodHero est très simple à utiliser. Il suffit de localiser le supermarché participant le plus proche, de remplir son panier d'achats selon ses besoins, puis de récupérer sa commande au magasin sélectionné, à l'heure qui convient durant les heures d'ouverture du magasin. L'application propose chaque jour de nouvelles offres alimentaires, par exemple de la viande et du poisson, des fruits et légumes, des produits laitiers, des œufs et même des plats préparés. Son interface épurée offre une expérience d'achat simple et rapide. De plus, les utilisateurs tout comme les marchands, peuvent suivre en temps réel leur impact personnel au niveau de la réduction du gaspillage alimentaire en kilos et en équivalent d'émissions CO 2 évitées, ainsi que leurs économies réalisées.

« FoodHero est née de l'idée de réduire le gaspillage alimentaire. Les chiffres avancés par les études scientifiques sont alarmants et, en tant que citoyens et entrepreneurs, nous avons eu envie de créer une solution concrète pour réduire ce fléau, explique Jonathan Defoy, fondateur de FoodHero. IGA a rapidement démontré un intérêt et nous sommes fiers d'annoncer ce partenariat. L'un des défis aura été de s'arrimer parfaitement aux systèmes d'IGA, afin d'offrir chaque jour, et pour chaque magasin, la totalité des produits qui autrement auraient été perdus. Nous sommes également en discussion avec d'autres compagnies d'ici, de même que de gros joueurs américains, qui songent à implanter FoodHero. L'engouement pour les outils menant à la réduction du gaspillage alimentaire se fait sentir et nous sommes heureux de faire partie de la solution », conclut-il.

« Sobeys, la société mère d'IGA, s'est donnée comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire en magasin de 50 % d'ici 2025, explique Carl Pichette, vice-président marketing de Sobeys Inc. En analysant les différentes options disponibles sur le marché, nous avons choisi FoodHero, une start-up d'ici qui compte sur une équipe hautement chevronnée et qui contribuera à l'atteinte de nos objectifs. »

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 295 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESMD.

À propos de FoodHero

FoodHero est une start-up fondée par Jonathan Defoy, un entrepreneur en série qui compte près de 20 ans d'expérience en technologie. Il est notamment épaulé par Alain Brisebois, conseiller stratégique ayant occupé plusieurs postes de haute direction au sein de grands détaillants de l'industrie alimentaire. Près de 18 mois auront été nécessaires pour créer cette solution complète. En plus d'offrir des produits à rabais chez les marchands participants, FoodHero calcule également le CO 2 « sauvé » par le déchet résiduel, une formule scientifique validée par une firme d'experts reconnus en énergies renouvelables. FoodHero fait partie des investissements à impact social du Groupe Lune Rouge, fondé par Guy Laliberté. Pour en savoir plus : FoodHero.com

