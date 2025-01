Bilan de la Guignolée d'IGA - Une année record : + de 2,2 M$ amassés

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - IGA et les autres bannières Sobeys sont fières d'annoncer la remise d'un montant record aux Banques alimentaires du Québec et du Nouveau-Brunswick à la suite de l'édition 2024 de sa Guignolée. Cette année, c'est la somme de 2 230 000 $ qui a été amassée dans le but de rendre cette période de l'année plus agréable et plus festive pour un grand nombre de familles. Ce résultat dépasse par ailleurs largement l'objectif initial de 1,45 M$.

Alors que les banques alimentaires observent une augmentation des demandes d'aide, IGA et ses marchands sont heureux de pouvoir remettre ce montant pour aider les plus vulnérables. L'argent amassé entre le 7 novembre 2024 et le 8 janvier 2025 est remis aux banques alimentaires et à des organismes locaux d'aide alimentaire. Les denrées choisies par les organismes sont redistribuées aux familles aux quatre coins du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Des initiatives variées pour un maximum d'impact

Plusieurs initiatives variées ont été déployées afin d'amasser cette somme record. Parmi celles-ci, nous comptons notamment :

Dons à la caisse : pour chaque don de 10 $ à la caisse, les clients et clientes ont pu recevoir une recette de biscuits des Fêtes signée Ricardo et la boîte pour les offrir en cadeau.

Biscuits Ricardo : pour chaque achat de biscuits à préparer sélectionnés de la marque Ricardo, 0,50 $ a été remis aux Banques alimentaires du Québec et du Nouveau-Brunswick et à des organismes locaux.

Confection de biscuits : 250 employés d'IGA se sont rassemblés pour décorer des biscuits de Noël. En tout, ce sont plus de 65 000 biscuits qui ont ensuite été remis aux Banques alimentaires du Québec afin d'apporter un peu de douceur pour la période des Fêtes.

Un merci spécial à tous les marchands qui ont mis la main à la pâte dans les IGA, Rachelle Béry, Les Marchés Tradition, Marchés Bonichoix, Voisin, Bonisoir et Voilà par IGA.

Citations

« À travers la magie du temps des Fêtes, il est important de ne jamais oublier qu'il s'agit pour plusieurs d'une période difficile. Partenaires de longue date des Banques alimentaires du Québec et du Nouveau-Brunswick et de différents organismes locaux, nous sommes fiers de recueillir des denrées et d'offrir des dons pour soutenir ceux dans le besoin. Cette somme record est un beau témoignage de l'engagement remarquable de nos marchands et de la solidarité sans faille de nos clients et clientes, qui, année après année, unissent leurs forces pour venir en aide à leurs pairs. Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité ! »

- Geneviève Dugré, Vice-présidente principale Exploitation de détail Québec et soutien à l'exploitation nationale, Sobeys

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 295 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra. IGA a lancé le programme de fidélisation Scène+, qui propose aux clients des offres personnalisées et une série d'avantages.

SOURCE IGA

Pour tout renseignement: Jessica Rousseau, Cellulaire : 438-396-8288, [email protected]