Dans le cadre du programme Imaginez le Canada , les jeunes Canadiens, de la maternelle à la 5 e année du secondaire et du cégep, sont invités à imaginer la réconciliation au Canada. Les élèves de la maternelle jusqu'à la 5 e année du primaire présenteront une œuvre d'art, une dissertation ou toute autre représentation qui exprime leur vision d'un Canada réconcilié. Quant aux élèves de la 6 e année du primaire jusqu'à la 5 e année du secondaire, ainsi que les étudiants du cégep, ils sont invités à approfondir la réflexion et à soumettre un plan de leur vision qui s'attelle à la réconciliation dans leur communauté ou leur école.

« À la lumière des événements récents, notamment la découverte tragique de 215 tombes autochtones anonymes à Kamloops, en Colombie-Britannique, puis de centaines d'autres en Saskatchewan, notre pays doit impérativement accorder la priorité à l'éducation, la vérité et la réconciliation », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Notre Société soutient depuis longtemps les groupes autochtones et nous sommes très fiers de perpétuer cet héritage en nous associant avec le CNVR en vue d'offrir ce programme exceptionnel aux jeunes à l'échelle du Canada, en collaboration avec notre société mère, Power Corporation. »

Douze projets du volet « maternelle-5e année du primaire » et quinze projets du volet « 6e année du primaire-5e année du secondaire et cégep » seront sélectionnés et récompensés lors d'une cérémonie nationale. Les élèves et étudiants auront également l'occasion de participer à des formations en ligne sur le leadership avec des aînés, des gardiens du savoir et des survivants des pensionnats autochtones. De plus, les projets récompensés du volet « 6e année du primaire-5e année du secondaire et cégep » recevront une microsubvention pour concrétiser leur vision de la réconciliation au Canada.

« Nous sommes honorés d'appuyer le CNVR dans son mandat visant à sensibiliser le public au passé tragique du système des pensionnats autochtones et aux conséquences qu'ils ont eues sur les peuples et communautés autochtones », a déclaré Jeffrey Orr, président et chef de la direction de Power Corporation. « Chaque génération de Canadiens doit connaître la vérité sur cette histoire et participer à la guérison. Notre partenariat avec le CNVR confirme non seulement notre désir de prendre part au processus de réconciliation, mais aussi notre conviction que les jeunes ont le potentiel de façonner un Canada meilleur et plus inclusif. »

Le CNVR poursuit les travaux entrepris par la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). Le CNVR est un lieu d'apprentissage et de dialogue où les vérités des survivants des pensionnats autochtones, de leurs familles et de leurs communautés sont honorées et préservées pour les générations futures.

« Alors que s'amorce au sein des communautés l'horrible tâche de trouver les lieux de repos des enfants qui ont péri dans les pensionnats autochtones, de vieilles blessures sont rouvertes. Il est difficile, alors que nous ressentons une douleur et un malheur profonds, d'imaginer à quoi ressemblera un Canada réconcilié. Nous ne devons toutefois pas perdre de vue cet objectif pour rendre un juste hommage au passé et encourager les générations futures », a déclaré Stephanie Scott, directrice générale du CNVR. « Les survivants ont toujours souligné l'importance d'inviter les jeunes à prendre part à cet important volet de la conversation. Imaginez le Canada, c'est l'occasion pour nous de faire des jeunes des ambassadeurs de la réconciliation et de conjuguer leurs idées et leurs belles visions au profit de nos Nations. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers situés partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de plus de 109 milliards de dollars au 31 mai 2021 et fait partie du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'approximativement 256 milliards de dollars au 31 mai 2021.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

À propos du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR)

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), dont les bureaux sont situés à l'Université du Manitoba, est honoré de conserver avec soin les déclarations et les dossiers des survivants recueillis au cours du mandat de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) et par la suite. Notre mandat consiste à raconter la véritable histoire au nom de tous les survivants afin d'informer tous les Canadiens sur l'histoire des pensionnats et des autochtones, au Canada et dans le monde.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Rebecca Ellison, IG Gestion de patrimoine, 647 983-4963, [email protected]; Stéphane Lemay, Power Corporation du Canada, 514 286-7400; Lee-Anne Van Buekenhout, Centre national pour la vérité et la réconciliation, [email protected]