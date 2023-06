WINNIPEG, MB, le 21 juin 2023 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui l'ajout de sous-conseillers à son programme Profil.Ces changements témoignent de l'engagement de la Société à revoir et à améliorer sans cesse sa gamme de solutions de portefeuille en faisant appel à des gestionnaires externes chevronnés dans le but d'offrir un rendement et une diversification rehaussés à sa clientèle. En outre, IG a fait l'annonce d'une baisse des frais de gestion et d'un changement au niveau de risque visant sa gamme de fonds communs de placement.

Ajout de sous-conseillers au Fonds privé d'actions américaines Profil

Le ou vers le 18 juillet 2023, IG ajoutera American Century Investment Management Inc. au programme Profil et élargira son partenariat actuel avec Gestion D'Actif JPMorgan (Canada) Inc., comme il est indiqué ci-dessous.

Mandat Sous-conseillers Valeur grande capitalisation É.-U. Putnam Investments Canada ULC (Toronto, Ontario)

Gestion D'Actif JPMorgan (Canada) Inc. (NOUVEAU) Actions de base É.-U. PanAgora Asset Management, Inc. de Boston (Massachusetts)

Gestion D'Actif JPMorgan (Canada) Inc. (NOUVEAU) Croissance grande capitalisation É.-U. Putnam Investments Canada ULC (Toronto, Ontario)

American Century Investment Management, Inc. (NOUVEAU) Petite capitalisation É.-U. Aristotle Capital Boston, LLC (« Aristotle Boston ») de Boston (Massachusetts)

Réduction des frais de gestion

Le ou vers le 29 juin 2023, les frais de gestion de la série de fonds suivante seront réduits.

Nom du fonds Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds d'actions internationales IG BlackRock -- Série F 0,85 % 0,75 %

Changement à la classification de risque

À compter d'aujourd'hui, le niveau de risque associé au fonds suivant fera l'objet des modifications indiquées ci-dessous. Aucun changement n'a été apporté aux stratégies de placement du fonds.

Nom du fonds Classification de risque actuelle Nouvelle classification de risque Fonds européen IG Mackenzie Ivy Faible à moyen Moyen

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine, y compris Services Financiers Groupe Investors Inc. et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., gérait un actif sous services-conseils de 114,8 milliards de dollars au 31 mai 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 256,6 milliards de dollars au 31 mai 2023.

