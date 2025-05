TORONTO, le 9 mai 2025 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX: IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 février 2025 ont été élues au poste d'administrateur ou administratrice par une majorité des actionnaires qui ont participé au scrutin ou étaient représenté(e)s par procuration.

Les résultats du vote par scrutin sont présentés ci-dessous.

Personne nommée Pour (nombre) Pour (%) Contre (nombre) Contre (%) Marc Bibeau 201 994 771 99,07 % 1 903 393 0,93 % Andra Bolotin 203 794 565 99,95 % 103 599 0,05 % Betsey Chung 203 826 438 99,96 % 71 726 0,04 % Marcel Coutu 202 724 648 99,42 % 1 173 516 0,58 % André Desmarais 196 891 722 96,56 % 7 006 441 3,44 % Paul Desmarais, Jr. 195 586 259 95,92 % 8 311 904 4,08 % Gary Doer 194 620 914 95,45 % 9 277 249 4,55 % Susan Doniz 186 381 895 91,41 % 17 516 269 8,59 % Claude Généreux 196 996 319 96,61 % 6 901 844 3,38 % Sharon Hodgson 203 492 433 99,80 % 405 731 0,20 % Jake Lawrence 202 863 906 99,49 % 1 034 258 0,51 % Sharon MacLeod 203 613 054 99,86 % 285 110 0,14 % Susan J. McArthur 202 781 134 99,45 % 1 117 029 0,55 % John McCallum 200 352 432 98,26 % 3 545 731 1,74 % R. Jeffrey Orr 195 552 998 95,91 % 8 345 165 4,09 % James O'Sullivan 203 432 060 99,77 % 466 104 0,23 % Beth Wilson 203 727 941 99,92 % 170 223 0,08 %

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. (« IGM »; TSX : IGM) est un chef de file canadien de la gestion de patrimoine et d'actifs aux activités diversifiées, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 269 milliards de dollars au 30 avril 2025. La Société s'est donné pour mission d'améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent. Pour y parvenir, IGM fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider environ deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. IGM exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie, auxquelles s'ajoutent des positions stratégiques dans les gestionnaires de patrimoine Rockefeller Capital Management et Wealthsimple ainsi que dans les gestionnaires d'actifs ChinaAMC et Northleaf Capital. La Société étend ainsi ses capacités, sa portée et sa diversification. IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez le site igmfinancial.com/fr.

