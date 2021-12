Identité visuelle de la FAE - Un logo modernisé, une même combativité!

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec la nouvelle année, viennent souvent les résolutions. La Fédération autonome de l'enseignement (FAE), quant à elle, a plutôt décidé de se doter de nouveaux habits! La FAE dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité visuelle, élaborée en collaboration avec l'agence Featuring, qui s'articule autour d'un logo modernisé et d'une nouvelle signature.

« Il importait de rester fidèle à ce que nous sommes, une fédération combative, fière et autonome, tout en traduisant notre mission qui est d'améliorer le quotidien des profs, de leurs élèves et de l'école publique », mentionne Sylvain Mallette, président de la FAE. Pour ce faire, le logo conserve les couleurs distinctives de la FAE, que sont le rouge et le noir, de même que la flèche qui pointe vers le haut. En optant pour une police de caractère plus affirmée, l'audace de la FAE et sa personnalité incontournable sont soulignées à grands traits tout en rappelant haut et fort son esprit combatif, sa capacité à influencer les débats et son caractère démocratique.

À cela s'ajoute une nouvelle palette de couleurs développée à partir des valeurs portées par la FAE : au rouge FAE et au noir combat, s'adjoignent l'orange expertise, le jaune autonomie, le mauve féminisme, le bourgogne diversité et le rose démocratie.

La signature fédérative s'est, quant à elle, transformée. L'ancienne signature Nous créons l'avenir s'appuyait sur le travail quotidien des profs auprès des élèves jeunes et adultes. La nouvelle signature de la FAE, Une fédération par et pour les profs, représente désormais le caractère distinctif de la FAE, ce pour quoi elle a été fondée et se bat au quotidien. En somme, une organisation mise en place par et pour les profs.

Le logo modernisé et la nouvelle signature fédérative seront mis en place au cours de l'année 2022. Du site Web en passant par les multiples publications fédératives puis par l'affichage, toute l'équipe de la FAE sera mobilisée pour opérer ces changements.

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 50 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 300 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

