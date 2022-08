Ici il y a de la relève pour votre avenir : La Fédération de la relève agricole dévoile son Plan Relève pour les élections

QUÉBEC, le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - En vue du déclenchement imminent des élections provinciales, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) dévoile son Plan Relève. Se découlant en trois points, celui-ci vise à favoriser l'accès aux terres pour les futurs agricultrices et agriculteurs du Québec.

La valeur marchande et la valeur économique des terres ne cessent de se distancer. La valeur des terres agricoles au Québec a plus que triplé ces dix dernières années. À titre d'exemple, en Montérégie, une terre qui valait 1 840$ par acre en 1996, se chiffre maintenant à 18 800$ en 2021. Conséquence? L'achat de terres agricoles est souvent inaccessible pour les relèves.

Les agriculteurs et agricultrices de 16 à 39 ans évoluent donc dans un contexte où les coûts au démarrage sont plus élevés, où les terres sont plus difficilement accessibles et où les taux d'endettement atteignent des sommets.

Pourtant, sans une relève agricole en pleine possession de ses moyens, c'est la fin de nos communautés rurales et l'appauvrissement de notre garde-manger qui nous attend.

« Cela fait des années que la valeur marchande des terres augmente sans que les revenus ne suivent la même courbe. Ce que l'on offre à la relève d'aujourd'hui, c'est de s'endetter pour pouvoir nourrir le monde » -Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec et productrice laitière à l'Avenir au Centre-du-Québec.

En novembre dernier, la Fédération de la relève agricole du Québec dévoilait les résultats de son sondage sur l'accès aux terres fait auprès des futurs agriculteurs et agricultrices et le consensus est limpide : 87% des relèves affirment que le prix des terres est le frein principal à l'achat et au démarrage d'entreprise agricole.

Il est impératif de mettre en place des mesures fortes pour contrer les effets négatifs de ces hausses en limitant la compétition des ventes des terres à vocation agricole et maintenir leur mise en culture.

À la veille du déclenchement des élections provinciales, la Fédération de la relève agricole du Québec propose trois solutions aux partis politiques pour soutenir les agriculteurs et agricultrices d'aujourd'hui et de demain.

La relève propose de créer un incitatif fiscal sous forme de crédit d'impôt au vendeur d'une terre agricole lorsque l'acheteur est une relève agricole. De plus, nous demandons d'agir rapidement afin de bonifier le financement du programme Appui financier à la relève pour que celui-ci corresponde à la réalité des nouveaux entrepreneurs agricoles, mais également au contexte économique actuel. Finalement, la FRAQ propose de mettre en place des prêts longs termes à taux fixe et bas pour donner un coup de pouce à nos agriculteurs et agricultrices de demain.

« Depuis 10 ans la FRAQ dénonce l'enjeu de l'accès aux terres. Le temps presse, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des mesures pour contrôler l'augmentation des coûts. Avec l'ensemble des crises climatiques et économiques qui impactent notre domaine, le futur gouvernement devra agir pour protéger la relève agricole.» - Julie Bissonnette

Pour consulter le Plan Relève : fraq.quebec/planreleve

À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec

Depuis sa fondation en 1982, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a contribué à améliorer les conditions de démarrage et de transfert d'entreprises pour les jeunes agriculteurs et agricultrices d'ici. Les actions posées par la FRAQ s'inscrivent dans une volonté de représenter les jeunes entrepreneures et entrepreneurs agricoles dans les lieux de décision, de défendre leurs intérêts lorsque la situation l'exige et de valoriser la profession agricole.

La FRAQ est affiliée à l'Union des producteurs agricoles (UPA), et regroupe près de 1800 membres de 16 à 39 ans qui gravitent dans le milieu de l'agriculture et l'adhésion est volontaire. Aujourd'hui, la FRAQ compte 13 syndicats régionaux établis sur l'ensemble du territoire du Québec.

