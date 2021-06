Investissement visant à permettre 500 nouvelles embauches dans la région du Grand Toronto

Depuis le début de l'année, plus de 2 000 postes sont à pourvoir dans le pays, avec un intérêt tout particulier pour les personnes détenant des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'infonuagique hybride et de la sécurité informatique.

MARKHAM, Ontario, le 21 juin 2021 /CNW/ - IBM Canada (NYSE: IBM) a annoncé aujourd'hui son intention de fusionner quatre bureaux de Toronto en un seul espace de travail hybride qui sera situé au 16 York Street , au cœur du centre-ville. Le nouveau bureau comprendra un centre de présentation de l'IA et de l'infonuagique hybride aux clients, des espaces de collaboration à l'usage des employés et des clients, ainsi qu'un espace consacré à IBM Garage, une approche de conception en matière d'innovation et de transformation numérique reconnue à l'échelle mondiale.

La décision de passer à une conception de type « centre » s'est imposée au cours de l'année dernière au fur et à mesure que les environnements de travail virtuels sont devenus monnaie courante. « Nous envisageons un modèle flexible de retour au travail », indique Claude Guay, président d'IBM Canada. « Beaucoup de choses ont changé au cours des 15 derniers mois, et nos employés nous ont dit que la flexibilité de choisir entre les environnements de travail à domicile et au bureau était importante pour eux. Continuer de soutenir l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de nos employés est une priorité pour notre entreprise. »

Il reconnaît également que la manière dont l'entreprise interagit avec les clients a changé. « L'année écoulée nous a montré que, si toutes les réunions ne doivent pas nécessairement se dérouler en personne, il existe certaines situations où le face-à-face est inestimable, indique M. Guay. Le centre de présentation aux clients et les espaces de collaboration faciliteront ce travail d'équipe et l'innovation. Cet investissement apportera une valeur ajoutée supplémentaire à nos clients. »

L'espace plus vaste du 16 York Street devrait en outre permettre d'accueillir certains des nouveaux employés qui occuperont les 500 postes actuellement vacants au sein d'IBM Canada dans la région du Grand Toronto. Ces postes représentent plus de la moitié des 800 postes à pourvoir au sein d'IBM Canada. L'entreprise recrute des personnes détenant certaines compétences technologiques approfondies à la pointe de l'industrie pour divers domaines de son activité, notamment l'unité IBM Technology, l'activité IBM Services, IBM Garage, et plus. I BM Canada a pourvu plus de 1 200 postes depuis le mois de janvier, dont un certain nombre seront occupés par 250 étudiants qui participeront à des programmes de stages d'été.

« L'Ontario étant la deuxième grappe de services TI en importance en Amérique du Nord, les innovateurs dans le domaine de la technologie, telle IBM, sont essentiels à la modernisation de notre économie », déclare Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « L'investissement d'IBM créera des centaines d'emplois, stimulera notre compétitivité dans les secteurs de la technologie et de l'IA, et aidera l'économie ontarienne à sortir de la pandémie plus forte que jamais. »

« L'ouverture du nouveau bureau d'IBM est une excellente nouvelle pour notre ville, déclare le maire de Toronto, John Tory. Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés pendant la pandémie, ce nouveau bureau témoigne de la force et de l'attrait du cœur de Toronto. Nous savons que l'ouverture de nouveaux bureaux, tels que celui d'IBM, jouera un rôle important dans la réouverture de Toronto et la restauration de notre économie en cette période où nous cherchons à relancer les activités en toute sécurité. Chaque nouvelle ouverture de bureau nous aide à réveiller notre ville énergique et dynamique. »

Le nouveau lieu de travail a été spécialement conçu pour être ouvert, flexible et propice à la collaboration, offrant une gamme d'espaces de travail en groupe, de salles de réunion et d'espaces de travail privés. Les considérations liées à la santé et la sécurité sur le lieu de travail ont également été une priorité absolue dans la conception.

Le bâtiment au 16 York Street est situé au cœur du centre-ville de Toronto, à proximité de la gare Union Station et des transports en commun. Il a également été conçu dans le respect des normes de la certification LEED Platinum et des lignes directrices du WELL Institute pour l'excellence en matière d'environnement et de milieu de travail.

Les bureaux qui seront fusionnés sont actuellement situés sur Spadina Avenue, Bloor Street, King Street et Wellington Street. Les nouveaux locaux à bureaux au 16 York Street accueilleront les employés à partir de novembre 2021. Le siège social canadien de l'entreprise demeurera à Markham.

