Ajout d'un assureur et d'une agence numérique qui servent le marché intermédiaire de l'assurance vie par l'acquisition de Vericity, Inc.

Croissance de nos ventes dans le marché de l'assurance vie individuelle aux États-Unis et diversification des moyens de distribution

Valeur stratégique du savoir et des compétences de Vericity en matière de marketing numérique de l'assurance vie

Synergies attendues en raison de l'expertise de iA et de ses activités actuelles d'assurance individuelle aux États-Unis

Prix d'achat de 170 M$ US; l'acquisition devrait contribuer aux profits à compter de la deuxième année

QUÉBEC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - iA Société financière inc. (« iA » ou la « Société »), la société de portefeuille de iA Groupe financier (TSX : IAG), annonce qu'elle a conclu une entente de fusion définitive en vertu de laquelle iA American Holdings Inc., une filiale de la Société, se portera acquéreur de Vericity, Inc. (« Vericity ») (Nasdaq : VERY).

Vericity comprend deux entités qui servent le marché intermédiaire de l'assurance vie, avec des synergies entre elles et combinant l'intelligence artificielle et une riche analyse des données pour livrer des technologies innovatrices brevetées : Fidelity Life, un assureur1, et eFinancial, une agence numérique directe pour les consommateurs. Vericity compte plus de 400 employés.

« Avec cette acquisition, nous augmentons la taille de nos activités d'assurance vie individuelle aux États-Unis, qui sont déjà bien établies et qui connaissent du succès. Nous créons de la valeur pour nos actionnaires en nous appuyant sur nos compétences clés en assurance et en distribution », a déclaré Mike Stickney, vice-président exécutif et chef de la croissance, Activités américaines et co-chef, Acquisitions. « Nous avons hâte de travailler avec Vericity pour poursuivre notre croissance dans le marché de l'assurance vie individuelle aux États-Unis avec l'ajout de Fidelity Life, tout en diversifiant et en complétant nos capacités de distribution par un accès direct aux consommateurs grâce à l'agence numérique eFinancial. »

Le prix d'achat de 170 M$ US sera financé par les capitaux disponibles de iA et devrait réduire le ratio de solvabilité de la Société d'environ 3 points de pourcentage. La transaction est assujettie à l'obtention des approbations habituelles des organismes de réglementation au Canada et aux États-Unis, et aux autres conditions de clôture usuelles pour une transaction de ce type. Ainsi, la fusion devrait être conclue au cours de la première moitié de 2024. Les actionnaires représentant plus de la majorité des actions ordinaires émises et en circulation de Vericity ont adopté et approuvé l'entente de fusion. La transaction devrait faire croître légèrement le BPA tiré des activités de base au cours de la deuxième année, et le BPA au cours de la troisième année.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

À propos de Vericity

Vericity, Inc., par l'entremise de ses filiales Fidelity Life Association (« Fidelity Life ») et eFinancial, LLC (« eFinancial »), est un leader en solutions d'assurance vie offertes directement aux consommateurs. En tant que société innovante en matière de conception et de distribution de produits, l'entreprise rend l'assurance vie abordable et accessible pour les consommateurs du marché intermédiaire. Avec un centre d'appels national, des ventes et des processus de tarification numériques et l'émission rapide de polices, les consommateurs peuvent facilement obtenir la protection dont ils ont besoin à des prix abordables. Vericity est une société cotée en bourse dont les actions sont cotées au Nasdaq (« VERY ») et sont détenues majoritairement par J.C. Flowers & Co. Pour plus de renseignements, visitez le www.vericity.com.

Fidelity Life, dont le siège social est en Illinois, sert le marché intermédiaire en proposant des produits exclusifs et brevetés, incluant l'assurance temporaire, les frais liés au décès, des garanties en cas de décès accidentel ainsi qu'une offre sur les lieux de travail. Au fil des années, Fidelity a développé une plateforme de tarification en continuelle évolution grâce à des solutions novatrices et à un déploiement agile. En 2022, les primes brutes émises par Fidelity ont totalisé 220 millions de dollars.

eFinancial est une agence qui offre de l'assurance en ligne et par l'entremise d'un centre d'appels et qui figure parmi les chefs de file dans son marché. Elle regroupe un réseau de distribution national de 200 représentants et émet environ 60 000 nouvelles polices d'assurance chaque année. Fondée en 2001, eFinancial distribue des polices pour Fidelity Life ainsi que pour plus de 20 autres assureurs vie par le biais d'une plateforme unique. Son siège social est à Bellevue, dans l'État de Washington.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir des énoncés qui font référence aux stratégies de iA Groupe financier ou des énoncés de nature prévisionnelle, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou y font référence, ou qui comprennent des mots tels que « pourrait » et « devrait », ou des verbes comme « supposer », « s'attendre à », « revoir », « entendre », « planifier », « croire », « estimer » et « continuer » ou leur forme future (ou leur forme négative), ou encore des mots tels que « objectif », « but », « indications » et « prévisions » ou des termes ou des expressions semblables. De tels énoncés constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, dans ce document, les renseignements concernant la clôture et la date de clôture de la transaction et les résultats d'exploitation futurs. Ils ne constituent pas des faits historiques, mais représentent uniquement les attentes, les estimations et les projections à l'égard d'événements futurs et ils pourraient changer.

Bien que iA Groupe financier estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs ne devraient pas s'y fier indûment.

Plus spécifiquement, la transaction est assujettie aux incertitudes et aux risques suivants : (i) que Vericity et iA ne puissent compléter la transaction proposée en raison, notamment, de conditions relatives à la clôture de la transaction proposée qui pourraient ne pas être respectées ou auxquelles on pourrait renoncer, incluant le fait qu'une autorité gouvernementale puisse interdire, retarder ou refuser l'octroi de l'approbation pour l'exécution de la transaction; (ii) l'incertitude quant au moment de la clôture de la transaction proposée; (iii) tout événement, tout changement ou toute circonstance qui pourraient mettre fin à l'entente de fusion; et (iv) si et dans quelle mesure iA réaliserait les bénéfices attendus de cette transaction.

Des renseignements supplémentaires sur les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et sur les hypothèses ou les facteurs importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés à la section « Gestion des risques » du Rapport de gestion de l'année 2022 et à la note « Gestion des risques associés aux instruments financiers » afférente aux États financiers consolidés audités de l'exercice terminé le 31 décembre 2022, de même que dans la section « Gestion des risques - Mise à jour » des Rapports de gestion pour les périodes terminées le 31 mars et le 30 juin 2023 et dans les autres documents que iA Groupe financier a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à l'adresse sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent les attentes de iA Groupe financier en date de sa publication. iA Groupe financier ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à en publier une révision afin de tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou afin de tenir compte de la survenance d'événements imprévus, sauf lorsque la loi l'exige.

Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet, à l'adresse ia.ca .

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

_______________________________________

1 Fidelity Life est autorisée exercer des activités dans tous les États et le district de Columbia, sauf dans les États de New York et du Wyoming.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 104287, Courriel : [email protected]; Relations publiques : Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 101660, Courriel : [email protected]