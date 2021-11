Hausse du milieu de la cible pour le ratio de distribution du dividende à 30 % du bénéfice tiré des activités de base

QUÉBEC, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de iA Société financière inc. (ci-après la « Société ») (TSX: IAG) a annoncé aujourd'hui avoir déclaré un dividende additionnel de 0,14 $ par action ordinaire en circulation, payable le 15 décembre 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 19 novembre 2021.

De plus, la Société hausse la fourchette cible du ratio de distribution du dividende versés à 25 % à 35 % du bénéfice tiré des activités de base, l'objectif étant le point médian (30 %). Cet objectif était auparavant basé sur les bénéfices déclarés.

Combiné à son dividende trimestriel aux actionnaires ordinaires de 0,4850 $ par action annoncé le 3 novembre 2021, ce dividende additionnel donne un dividende trimestriel total aux actionnaires ordinaires de 0,6250 $ par action, ce qui représente une augmentation de 29 %.

« Nous sommes heureux de partager avec nos actionnaires la valeur créée au cours des derniers trimestres en haussant le dividende de 29 %, a déclaré Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. De plus, nous utiliserons désormais le bénéfice tiré des activités de base pour établir la cible du ratio de distribution du dividende, ce qui se traduira par une augmentation du dividende payable à nos actionnaires. »

Ce dividende additionnel fait suite à l'avis transmis par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 4 novembre 2021 du retrait de sa demande que les institutions financières visées suspendent temporairement l'augmentation des dividendes. L'AMF avait adopté la suspension des augmentations de dividendes et des rachats d'actions en mars 2020 au début de la pandémie de la COVID-19.

iA Société financière inc. rappelle aux actionnaires ordinaires qui souhaitent adhérer au régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de iA Société financière inc. qu'ils doivent s'inscrire au plus tard à 16 h le 12 novembre 2021 pour le réinvestissement du prochain dividende. Pour savoir comment s'inscrire au régime, il suffit de visiter le site Internet de la société, à l'adresse ia.ca, sous l'onglet À propos, à la section Relations avec les investisseurs/Dividendes. Il est à noter que les actions ordinaires émises dans le cadre du régime seront acquises sur le marché secondaire et qu'aucun escompte ne s'appliquera.

Tous les dividendes versés par iA Société financière inc. sur ses actions ordinaires sont des dividendes déterminés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Avec prise d'effet le 1er janvier 2019, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance ») est devenue une filiale et la totalité de ses actions ordinaires sont maintenant détenues par iA Société financière inc. (« iA Société financière »), une société de gestion de portefeuille, qui regroupe désormais l'ensemble des activités de iA Groupe financier. Aux termes d'un plan d'arrangement (« l'arrangement »), la totalité des actions ordinaires de iA Assurance en circulation au 1er janvier 2019 ont été échangées contre des actions ordinaires nouvellement émises de iA Société financière, à raison d'une action pour une. Les actions privilégiées et les débentures de iA Assurance émises et en circulation demeurent émises par cette dernière et ont été garanties par iA Société financière, conformément aux modalités de l'arrangement. iA Société financière est un « émetteur absorbant » de iA Assurance au sens attribué à ce terme dans la réglementation en valeurs mobilières, à l'égard des actions ordinaires émises précédemment de iA Assurance. À la suite de l'arrangement, iA Assurance est demeurée un « émetteur assujetti » au sens de la réglementation en valeurs mobilières.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

