QUÉBEC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier a annoncé la fusion de FundEX Investments Inc. (« FundEX ») et d'Investia Services financiers inc. (« Investia ») en vigueur le 1er juillet 2021. Cette fusion unifie la division iA Gestion de patrimoine auprès du réseau de l'ACFM1 sous la marque Investia, solidifiant ainsi sa position en tant que chef de file en matière de solutions holistiques et indépendantes de gestion de patrimoine au Canada.

« L'unification de FundEX et d'Investia était l'étape suivante logique à franchir pour permettre l'évolution de notre pratique auprès du réseau de l'ACFM et pour faire progresser notre objectif stratégique qui consiste à être le partenaire de choix pour les conseillers indépendants et entrepreneuriaux », souligne Sean O'Brien, vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine. « En unifiant ainsi notre marque et notre vision, la fusion contribue non seulement à clarifier davantage notre position au sein du marché, mais à augmenter notre efficacité en vue de rehausser notre capacité à assurer une expérience optimale pour nos conseillers et nos clients. »

Fondée en 1988, Investia s'est hissée au rang de l'une des plus importantes sociétés canadiennes de prestation de services-conseils indépendants auprès du réseau de l'ACFM. « Notre croissance rapide, en particulier au cours des 20 dernières années, reflète notre engagement à établir et à maintenir la confiance de nos clients en leur apportant une valeur exceptionnelle à chaque étape de leur vie », souligne Louis H. DeConinck, président d'Investia. « Le facteur le plus important de la réussite d'Investia a toujours été notre engagement sans faille envers le modèle de prestations de conseils indépendants, car il nous permet d'assurer un accompagnement impartial et une expérience unique et entièrement personnalisée pour nos clients. Nos conseillers de FundEX partagent le même engagement, et nous avons hâte de travailler en collaboration avec eux alors que nous entamons cette prochaine phase de notre évolution et de notre croissance collectives. »

La fusion se déroulera sans heurt à la fois pour les conseillers et les clients, sans interruption des activités habituelles de l'entreprise. « FundEX et Investia partagent déjà la même plateforme technologique, Univeris, donc la transition n'aura aucune répercussion sur nos opérations quotidiennes », affirme David Chapman, président de FundEX. Les clients continueront à faire affaire avec leur conseiller actuel et à recevoir les mêmes services de qualité qu'ils sont habitués de recevoir, tandis que les conseillers de FundEX pourront bénéficier de quelques améliorations au sein de leur pratique en ayant accès aux services numériques de pointe et de gestion de la pratique déjà en place chez Investia. »

Dans le cadre de ce changement, M. DeConinck poursuivra ses fonctions de président d'Investia, tandis que M. Chapman occupera un nouveau rôle à titre de chef des opérations d'Investia.

Visitez investia.ca pour en savoir plus sur les avantages de faire affaire avec un conseiller indépendant Investia.

À propos de iA Gestion de patrimoine

iA Gestion de patrimoine procure des solutions de gestion de patrimoine sur mesure aux investisseurs canadiens par l'entremise de iA Gestion privée de patrimoine inc. et d'Investia Services financiers inc. Le manufacturier de fonds de placement de iA Gestion de patrimoine, IA Placements Clarington inc. propose une une vaste gamme de produits, y compris des fonds communs de placement gérés de façon active, des portefeuilles gérés, une série de fonds négociés en bourse (FNB) active ainsi que des placements socialement responsables. iA Gestion de patrimoine offre également une gamme complète de services et solutions relatifs aux marchés des capitaux par l'entremise de iA Marchés des capitaux, une division de iA Gestion privée de patrimoine inc. Pour en savoir plus, visitez iagestiondepatrimoine.ca.

______________________________________ 1 ACFM est l'acronyme de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: Relations publiques, Pierre Picard, Tél. bureau : 418 684-5000, poste 101660, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://ia.ca/