QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - iA Groupe financier (TSX: IAG) (la « Société ») tiendra un événement destiné aux investisseurs le lundi 24 février 2025, à Toronto. L'événement comprendra une mise à jour de la stratégie de croissance de la Société pendant laquelle une attention particulière sera accordée aux affaires américaines tout en présentant les objectifs clés des unités d'affaires canadiennes. Les investisseurs et les analystes financiers sont invités à assister à l'événement en personne ou de façon virtuelle. Les analystes qui assisteront à l'événement en personne auront la possibilité de participer à des séances de questions et réponses sur place.

Date : le lundi 24 février 2025

Lieu : Hôtel Omni King Edward, 37, rue King Est, Toronto

Webdiffusion : des webdiffusions audio et vidéo seront accessibles en direct et sur demande par la suite.

Pour manifester votre intérêt à participer à l'événement en personne, veuillez remplir ce formulaire.

Plus d'informations, y compris l'ordre du jour complet, seront publiées ultérieurement sur le site Web de la Société, à l'adresse ia.ca sous l'onglet À propos, dans la section Relations avec les investisseurs / Conférences et présentations / Événement virtuel pour les investisseurs 2025.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

ia.ca

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Relations avec les investisseurs : Marie-Annick Bonneau, Tél. bureau : 418 684‐5000, poste 104287, Courriel : [email protected]